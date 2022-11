Jérusalem : deux habitants accusés d'avoir fourni une arme au terroriste palestinien qui a tué Noa Lazar

Abu Rajib et Allahaliya sont accusés de diverses infractions liées aux armes

Les procureurs ont déposé lundi des actes d'accusation contre deux hommes de Jérusalem-Est pour avoir fourni une arme au terroriste palestinien qui a tué une soldate israélienne à un poste de contrôle le mois dernier.

Selon l'acte d'accusation, Udai Tamimi a acheté l'arme et deux chargeurs à une connaissance, Nader Abu Rajib, âgé de 29 ans.

Tamimi a ensuite donné l'arme à une autre personne qui connaissait, Ammar Allahaliya, 25 ans, pour la mettre en sécurité, avant de revenir la lui reprendre pour l'utiliser dans l'attaque mortelle.

Il est accusé d'avoir tué le sergent Noa Lazar, 18 ans, et grièvement blessé un garde civil le 8 octobre à un poste de contrôle près du camp de réfugiés de Shuafat, à Jérusalem-Est. Le terroriste avait fui le lieu de l'attentat et a été tué lors d'une autre attaque 11 jours plus tard.

Abu Rajib et Allahaliya sont accusés de diverses infractions liées aux armes. Les procureurs ont demandé qu'ils soient maintenus en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.