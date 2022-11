Israël : ultraorthodoxes et Arabes très à la traîne en matière de préoccupation environnementale

Moins d'un ultraorthodoxe sur cinq (19%) déclare être préoccupé par le changement climatique

Les communautés ultraorthodoxes et arabes sont loin derrière le reste de la population en matière de sensibilisation au changement climatique, selon une enquête publiée lundi à l'occasion de la conférence sur le climat COP27 en Égypte.

Les partis ultrareligieux ont remporté 18 sièges lors des élections de la semaine dernière et constitueront certainement un élément clé du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les dix députés des partis arabes à la Knesset siégeront, quant à eux, dans l'opposition.

L'enquête, commandée par le ministère de la Protection de l'environnement, montre que parmi les Israéliens juifs non ultraorthodoxes, 83 % des personnes interrogées ont pu nommer au moins une conséquence du changement climatique, contre 55 % des Haredim et 50 % des Arabes.

Yonatan Sindel/Flash90 Vaisselle en plastique jetable à vendre dans le quartier religieux de Givat Shaul, Jérusalem

Les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les inondations ont été cités par 18 % de la population globale, mais seulement 11 % des sondés ultraorthodoxes et 5 % des Arabes.

Moins d'un ultraorthodoxe sur cinq (19%) déclare être très préoccupé par le changement climatique, contre 50% des Arabes et 61% du reste du public.

Quatre Juifs non ultraorthodoxes sur cinq pensent qu'il y a des initiatives qui pourraient être prises pour aider à stopper le changement climatique, un tiers mentionnant notamment une réduction du plastique à usage unique, contre seulement un ultrareligieux sur 10 et 13% des Arabes.

Le recyclage et la réduction de la consommation ont été mentionnés par un quart de la population générale (26 %) comme des mesures utiles à prendre, un point de vue partagé par seulement 10 % des Haredim et 7 % des Arabes.

Près des trois quarts des répondants du grand public se disent prêts à recycler les bouteilles et contenants et à réduire l'usage du plastique (respectivement 73 % et 72 %), contre 47% et 33% chez les Haredim et 49% et 57% chez les Arabes.

Près d'un tiers des Juifs ultraorthodoxes (29%) ne sont pas disposés à modifier leur mode de vie pour le climat, contre 10% des Arabes et 6% du reste du public.

Benjamin Netanyahou s'est engagé à supprimer une hausse des taxes sur les articles en plastique jetables imposée par le gouvernement sortant, dans le but de satisfaire ses alliés Haredi.

Les partis haredi affirment que l'augmentation du prix des produits qui en résulte vise leurs électeurs – un segment de la société qui fait un large usage des plastiques à usage unique en raison des familles nombreuses.

Les Israéliens dépensent deux milliards de shekels (560 millions d'euros) par an en vaisselle en plastique, la quantité utilisée par personne dans le pays étant près de cinq fois supérieure à celle des résidents de l'UE, selon le ministère de la Protection de l'environnement.