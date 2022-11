Israël/Elections : Joe Biden appelle Benjamin Netanyahou pour le féliciter

"Nous apporterons encore plus d'accords de paix historiques, c'est à portée de main"

Le président américain Joe Biden a appelé Benjamin Netanyahou ce lundi pour le féliciter de sa victoire aux élections de la semaine dernière.

La conversation, qui a duré environ huit minutes, est la première des deux hommes depuis le résultat du scrutin.

Au cours de son appel, Joe Biden a déclaré à Benjamin Netanyahou : "Nous sommes frères, nous ferons l'histoire ensemble."

"Mon engagement envers Israël est incontestable. Félicitations, mon ami, et un salut chaleureux à Sara", a ajouté le président.

"Nous apporterons encore plus d'accords de paix historiques, c'est à portée de main. Mon engagement envers notre alliance et notre relation est plus fort que jamais. Un bonjour chaleureux à votre femme, Jill", lui a répondu le chef du Likoud.

Cet appel intervient quatre jours après le résultat officiel des élections. Beaucoup se sont étonnés qu'il n'ait pas eu lieu plus tôt, y voyant le manque d'empressement du président américain à collaborer avec le futur gouvernement israélien de droite et d'extrême droite.