Israël : une phrase écrite en langue cananéenne découverte pour la 1ère fois

Les lettres de l'inscription ont été gravées de manière très peu profonde

L'alphabet a été inventé vers 1800 avant notre ère et a été utilisé par les Cananéens, puis par la plupart des autres langues du monde. Jusqu'à récemment, aucune inscription cananéenne significative n'avait été découverte en Terre d'Israël, à l'exception de deux ou trois mots ici et là. Aujourd'hui, une découverte étonnante présente une phrase entière en cananéen sur un petit peigne, datant d'environ 1700 avant notre ère.

Le peigne a été mis au jour à Tel Lachish, en Israël, par une équipe de l'Université hébraïque de Jérusalem (HU) et de l'Université adventiste du Sud, aux États-Unis, sous la direction des professeurs Yosef Garfinkel, Michael Hasel et Martin Klingbeil. L'inscription a été déchiffrée par le Dr Daniel Vainstub, épigraphiste sémite à l'université Ben Gurion (BGU).

L'ivoire a été testé par le professeur Rivka Rabinovich de l'Université Ben Gourion et le professeur Yuval Goren de l'Université Ben Gourion et s'est avéré provenir d'une défense d'éléphant. Leurs conclusions ont été publiées dans le Jerusalem Journal of Archaeology.

Les lettres de l'inscription ont été gravées de manière très peu profonde. Elle a été fouillée en 2017 mais les lettres n'ont été remarquées que lors d'un post-traitement ultérieur en 2022 par le Dr Madeleine Mumcuoglu.

Il y a 17 lettres cananéennes sur le peigne. Elles ont une forme archaïque, datant de la première étape de l'invention de l'alphabet. Elles forment sept mots en cananéen, qui se lisent comme suit : "Que cette défense déracine les poux des cheveux et de la barbe."

"C'est la première phrase jamais trouvée en langue cananéenne en Israël. Il y a des Cananéens à Ougarit en Syrie, mais ils écrivent dans une écriture différente, pas l'alphabet qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Les villes cananéennes sont mentionnées dans des documents égyptiens, les lettres d'Amarna qui étaient écrites en akkadien, et dans la Bible hébraïque. L'inscription du peigne est une preuve directe de l'utilisation de l'alphabet dans les activités quotidiennes il y a quelque 3700 ans. Il s'agit d'un jalon dans l'histoire de la capacité humaine à écrire", a déclaré M. Garfinkel.

L'équipe de recherche a analysé le peigne lui-même au microscope pour détecter la présence de poux et des photographies ont été prises des deux côtés. Des restes de poux, d'une taille de 0,5 à 0,6 mm, ont été trouvés sur la deuxième dent. Les conditions climatiques de Lachish n'ont cependant pas permis la conservation de poux entiers, mais seulement celle de la membrane externe en chitine du pou au stade de nymphe.

Lachish était une importante cité-État cananéenne au deuxième millénaire avant notre ère et la deuxième ville la plus importante du Royaume biblique de Juda. À ce jour, 10 inscriptions cananéennes ont été découvertes à Lachish, soit plus que sur tout autre site en Israël. La ville a été le principal centre d'utilisation et de préservation de l'alphabet pendant quelque 600 ans, de 1800 à 1150 avant notre ère.