Le David Kempinski Tel Aviv, élu meilleur nouvel hôtel au monde pour 2022

L'hôtel a été choisi par le magazine de tourisme de luxe "Ultratravel"

L'hôtel David Kempinski à Tel-Aviv, qui a ouvert ses portes en avril dernier, a remporté le titre du "meilleur nouvel hôtel au monde ouvert en 2022", selon le magazine de tourisme de luxe "Ultratravel", qui a publié cette semaine la liste des gagnants des "Ultimate Luxury Travel Related Awards" pour 2022.

Il s'agit de la principale compétition dans le domaine du tourisme haut de gamme dans le monde. Le choix est basé sur la notation d'environ 1,2 million d'abonnés au magazine et de voyageurs dans plus de 100 pays aux côtés d'agences de voyages et de professionnels de l'industrie.

C'est la 14e édition du concours, et Israël a réussi à s'imposer sur la liste des gagnants. "Le Kempinski Tel Aviv offre une expérience de service et d'accueil qui va bien au-delà de la norme habituelle dans l'industrie", a affirmé un représentant de l'établissement de luxe.

Situé au 51 Hayarkon Street, sur le front de mer de Tel-Aviv, l'hôtel, qui s'élève sur 34 étages et propose 250 chambres, dont de nombreuses suites, a nécessité environ un milliard de shekels d'investissements.

Une nuit y est proposée en novembre, la saison la moins chaude, pour 712 dollars pour un couple dans la chambre la plus simple et le prix augmente à plus de mille dollars au fur et à mesure que les clients optent vers les suites les plus luxueuses. A partir du mois d'avril, les prix seront encore plus élevés.

"Nous sommes très fiers d'avoir remporté le prix du meilleur nouvel hôtel au monde. Pour nous, c'est une autre reconnaissance des nombreux efforts et mesures que nous investissons dans nos employés, afin qu'ils offrent à nos clients un service méticuleux et de haute qualité selon les normes internationales auxquelles nous nous engageons", a réagi Guy Kleiman, le PDG de David Kempinski Tel Aviv.