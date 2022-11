Un événement de l’Institut Goethe en Israël repoussé après une vive polémique

L'événement organisé met en lien "la Shoah, la Nakba et la culture allemande du souvenir"

Après avoir été sous le feu des critiques, le Goethe-Institut d'Israël a reporté son événement "Saisir la douleur des autres - Discussion sur l'Holocauste, la Nakba et la culture allemande du souvenir", qui devait avoir lieu mercredi à l'occasion du 84e anniversaire de la Nuit de cristal.

"Le souvenir de la Shoah et la commémoration des victimes est une préoccupation majeure du Goethe-Institut, à laquelle nous nous consacrons dans de nombreux projets", a indiqué l'institut dans un communiqué en langue allemande. "Nous regrettons que le choix de la date d'une table ronde ait provoqué de la colère."

La nouvelle date de l'événement à Tel-Aviv est le dimanche 13 novembre.

"Le Goethe-Institut défend la compréhension et le dialogue", a poursuivi le communiqué. "C'est ce dont il est question dans la discussion prévue".

En repoussant l'événement, le Goethe-Institut n'a abordé qu'un seul élément du programme pour lequel il a été critiqué. Le ministère des affaires étrangères et d'autres organisations ont dénoncé "la dépréciation flagrante de la Shoah et la tentative cynique et manipulatrice de créer un lien dont le seul but est de diffamer Israël", en évoquant la Shoah et la Nakba (terme utilisé par les Palestiniens pour désigner leur défaite en 1948 pendant la guerre d'indépendance d'Israël)

Le ministère avait demandé aux organisateurs l'annulation de cet événement "scandaleux".

"Nous ne devons pas permettre aux politiques culturelles et éducatives étrangères de soutenir les tentatives de lier la commémoration de la Shoah et de la Nakba", avait tweeté le législateur allemand Frank Muller-Rosentritt. "Que cela soit planifié par l'Institut Goethe en Israël le 9 novembre de tous les jours est un scandale".

Le panel, organisé en collaboration avec le bureau israélien de la Fondation Rosa Luxemburg, réunit des universitaires israéliens et la journaliste allemande Charlotte Wiedemann.