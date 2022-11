Israël : un nouveau traitement augmente l'efficacité de la chimiothérapie et prévient des métastases

Les chercheurs ont créé un modèle animal de métastases du cancer du sein

Un nouveau traitement mis au point à l'université de Tel Aviv pourrait améliorer considérablement l'efficacité de la chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein, en réduisant le risque de métastases pulmonaires après la chimio de 52 % à seulement 6 %.

Menée sur un modèle animal, l'étude a identifié le mécanisme qui génère un environnement inflammatoire favorisant le cancer en réponse à la chimiothérapie. De plus, les chercheurs ont découvert qu'en ajoutant un agent anti-inflammatoire à la chimiothérapie, les métastases peuvent être évitées.

"Dans de nombreux cas de cancer du sein, l'ablation chirurgicale de la tumeur primaire est suivie d'un régime de chimiothérapie destiné à tuer toutes les cellules malignes restantes - soit laissées par le chirurgien, soit déjà présentes dans d'autres organes. Cependant, tout en tuant efficacement les cellules cancéreuses, la chimiothérapie a également des effets secondaires indésirables, voire nocifs, notamment des dommages aux tissus sains. Le plus dangereux d'entre eux est probablement l'inflammation interne qui pourrait paradoxalement aider les cellules cancéreuses restantes à former des métastases dans des organes distants. L'objectif de notre étude était de découvrir comment cela se produit et d'essayer de trouver une solution efficace", a déclaré le Professeur Erez.

À cette fin, les chercheurs ont créé un modèle animal de métastases du cancer du sein. Les animaux ont reçu le même traitement que les patients humains : ablation chirurgicale de la tumeur primaire, puis chimiothérapie, suivie d'une surveillance pour détecter le plus tôt possible une rechute métastatique.

"Chez l'homme, cet intervalle entre la chimiothérapie et la détection des tumeurs métastatiques est une "boîte noire" inaccessible. En travaillant avec un modèle animal, nous avons pu vérifier ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette "boîte". Nous avons découvert un mécanisme jusqu'alors inconnu : la chimiothérapie génère une réponse inflammatoire dans les cellules du tissu conjonctif appelées fibroblastes, ce qui les amène à convoquer des cellules immunitaires de la moelle osseuse," a affirmé le Professeur Erez.