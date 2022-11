Israël : 29 personnes hospitalisées après s'être baignées dans le lac de Tibériade

La présence d'un parasite est à l'étude

Le ministère de la Santé enquête sur la présence présumée d'un parasite dans les eaux de la mer de Galilée (lac de Tibériade), a annoncé le ministère mardi. Le parasite microsporidium peut provoquer des infections oculaires et même des troubles de la vision.

Ces derniers jours, le ministère de la Santé a reçu un rapport d'ophtalmologistes concernant un grand nombre de patients devant être hospitalisés souffrant d'une inflammation sévère de la cornée, de cicatrices cornéennes et, dans les cas plus graves, de troubles de la vision.

L'examen révèle qu'à ce jour, 29 patients ont été hospitalisés dans plusieurs hôpitaux différents avec des lésions cornéennes caractéristiques d'une infection à microsporidium.

Le ministère de la Santé a lancé une enquête épidémiologique dont il est ressorti jusqu'à présent qu'au moins certains des patients se sont baignés sur différentes plages du lac de Tibériade.

À la lumière des données, qui, comme mentionné, sont des données préliminaires, le ministère de la Santé recommande d'utiliser des lunettes de natation lors de la baignade dans la mer de Galilée pour éviter tout contact visuel direct avec l'eau.

"Toute personne qui s'est baignée dans la mer de Galilée et qui souffre d'inflammation oculaire, de rougeur, de douleur, de la sensation d'un "corps étranger" dans les yeux, est priée de contacter un ophtalmologiste pour diagnostic et traitement", a déclaré le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé et l'Autorité de l'eau exploitent les réseaux de laboratoire dans le but de localiser la cause du phénomène.