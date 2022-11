Israël : des milliers de personnes au concert de OneRepublic

Le premier album du groupe a fêté ses 15 ans cette année

Près de 15 000 personnes sont venues applaudir le célèbre groupe OneRepublic mardi soir au Live Park de Rishon Lezion en banlieue de Tel-Aviv.

Le groupe a fait son grand retour sur la scène israélienne après plus de 7 ans d'absence, avec un show qui comprenait ses meilleurs tubes.

La chanteuse israélienne Neta Barzilai a assuré la première partie du concert.

"Désolé, il nous a fallu si longtemps pour revenir", a déclaré le chanteur Ryan Tedder "mais le virus corona est terminé, et nous continuerons à revenir ici si vous nous acceptez."

Les membres du groupe ont interprété les chansons "Kids", "Good Life" ou encore "Stop and Stare", qui sont sorties sur le premier album du groupe, qui a célébré son 15e anniversaire cette année.

Le groupe a également fait venir l'Israélien Elon Krosshar sur scène pour la chanson Sunshine, qui a donné un couplet hip-hop court et énergique.

OneRepublic est un groupe de pop rock américain, originaire de Colorado Springs, dans le Colorado, fondé en 2002.

Il a obtenu son succès avec la sortie d' Apologize (2007) et Stop and Stare (2008) extraits de leur album Dreaming Out Loud (2007).

Apologize était la chanson la plus téléchargée légalement en 2008 aux États-Unis avec plus de trois millions de téléchargements.