Israël : le président Herzog reçoit officiellement les résultats de la 25e Knesset

Le président Hertzog veut encore croire à un gouvernement "d'unité nationale"

Le président de l'Etat d'Israël, Isaac Herzog, a reçu mercredi les résultats officiels des élections à la 25ème Knesset, 6 jours après le scrutin qui a vu la victoire du bloc de droite de Benjamin Netanyahou, avec 64 mandats.

"Je me tourne vers les élus et je leur dis : je connais le débat politique animé et nécessaire, je connais les décisions difficiles, l'envie de ne pas renoncer à sa vision du monde, mais nous ne devons en aucun cas renoncer à notre unité. Quel que soit son camp", a déclaré le président Herzog.

"Dans ce contexte, je voudrais faire référence à la tentative de glisser vers les luttes politiques de la formation du gouvernement, et de souligner : les résultats des élections sont clairs. Ce n'est pas un secret mais j'ai toujours cru et que je crois encore à l'unité. J'ai l'intention de terminer le processus de consultation d'ici vendredi, et de confier la tâche de constituer le gouvernement dimanche prochain. Je vous remercie tous", a-t-il dit.

Le parti de l'Unité nationale du ministre de la Défense sortant, Benny Gantz, a annoncé mardi qu'il ne recommandera aucun candidat au poste de Premier ministre lorsqu'il rencontrera le président Isaac Herzog pour des consultations sur la composition du prochain gouvernement.