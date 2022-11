Israël : un Bédouin de 17 ans condamné à 5 ans de prison pour viol

"Les juges israéliens ont pitié de l'agresseur et n'ont aucune considération pour la victime"

Le tribunal de district de Beersheva, en Israël, a condamné mercredi un jeune Bédouin de 17 ans à cinq ans de prison pour avoir fait irruption dans la maison d'une implantation juive voisine, il y a environ deux ans, et agressé sexuellement une fillette de 10 ans.

En outre, il a été condamné à verser 70 000 shekels de dommages et intérêts à la victime.

"Les juges israéliens ont eu pitié de l'agresseur, mais pas de la victime. Cette peine n'est pas dissuasive, je me sens humilié", a déclaré le père de la victime. "Il sera libéré pour bonne conduite et ce dossier disparaîtra. Il avait un grand sourire sur son visage. Il n'a exprimé aucun remord et ne s'est pas excusé", a-t-il poursuivi.

L'agresseur a été reconnu coupable dans un accord de plaider-coupable, d'agression sexuelle sur mineur, et d'effraction dans une résidence. La famille et ses avocats ont accepté l'accord de plaider-coupable il y a environ un an, afin de permettre à la jeune fille de ne pas témoigner.