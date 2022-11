Israël : Mush Foods s'unit à des sociétés internationales de champignons pour fonder l'association des protéines durables

Le remplacement de 20 % du bœuf par des protéines microbiennes peut réduire la déforestation de 50%

Mush Foods, une startup israélienne spécialisée dans la technologie alimentaire qui a mis au point une méthode révolutionnaire de culture du mycélium, une protéine durable, s'est associée à plusieurs entreprises étrangères de fermentation de champignons pour former une nouvelle association commerciale internationale : la Fungi Protein Association (FPA).

La FPA représentera les intérêts de ses entreprises membres, notamment en défendant les protéines de champignons dans les politiques publiques, en menant des études sur les consommateurs. Alors que les champignons sont utilisés depuis des siècles comme substituts de la viande, diverses méthodes de fermentation des champignons donnent naissance à une nouvelle génération de substituts de viande riches en protéines et en fibres.

Ainsi, les champignons fermentés prennent d'assaut le marché des protéines alternatives. Avec les protéines végétales et cellulaires, ils représentent désormais l'un des trois piliers du secteur florissant des alternatives à la viande.

"Alors que nos dirigeants nationaux collaborent avec leurs partenaires internationaux lors de la COP27 à Charm el-Cheikh, nos dirigeants du secteur privé contribuent également aux efforts mondiaux pour lutter contre les menaces urgentes et partagées" a déclaré Shalom Daniel, PDG et cofondateur de Mush Foods.

Fondée en 2021, la startup israélienne rejoint cette toute nouvelle collaboration aux côtés de grandes entreprises britanniques, américaines et européennes, dont Quorn, Nature's Fynd, Enough, The Better Meat Co., The Protein Brewery, Prime Roots, Mycotechnology, Aqua Cultured Foods et Mycorena, ainsi que les ONG ProVeg et The Good Food Institute.

Une étude publiée dans la revue Nature en 2022 a révélé que le remplacement de seulement 20 % de la viande de bœuf par des protéines microbiennes - les produits dont les membres de la FPA sont les pionniers - pourrait réduire la déforestation mondiale de 50 %.

"Israël est à la pointe du progrès et innove dans le domaine de la technologie alimentaire en s'attaquant aux principaux défis mondiaux, notamment la crise climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition. La "Startup Nation" est également située dans une région considérée comme particulièrement vulnérable au changement climatique, le Moyen-Orient se réchauffant deux fois plus vite que la moyenne mondiale", a noté Shalom Daniel.

Mush Foods cultive le mycélium, le délicat et très nutritif réseau souterrain de fils qui constitue plus de 90 % de la biomasse des champignons. Cultivé à l'aide d'une technologie efficace qui réduit les déchets en se nourrissant de résidus de l'industrie alimentaire, le mycélium de Mush Foods est une protéine complète contenant tous les acides aminés essentiels.