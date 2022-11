Covid-19 : le 4e vaccin renforce les anticorps pendant 13 semaines (étude israélienne)

La recherche montre que la protection contre l'infection s'estompe au bout de 15 semaines

Selon une nouvelle étude israélienne, la quatrième vaccin contre le Covid-19, augmente les niveaux d'anticorps chez les patients pendant environ 13 semaines, la protection accrue contre l'infection seule s'estomperait, quant à elle, au bout de 15 semaines.

L'étude portait sur les vaccins Pfizer de première génération, et non sur les vaccins plus récents qui ont été mis à jour pour Omicron et qui sont progressivement mis en circulation en Israël.

Il est important de noter que la signification des niveaux d'anticorps pour la protection contre les maladies graves n'est pas claire, car l'étude ne s'est pas penchée sur ce paramètre. Le vaccin pourrait bien offrir une protection contre les formes graves de la maladie pendant une période plus longue que les trois mois durant lesquels les taux d'anticorps sont élevés.

Néanmoins, les auteurs de l'étude au Sheba Medical Center ont déclaré que cette recherche devrait inciter les prestataires de soins de santé à planifier judicieusement les campagnes de rappel. Comme la protection supplémentaire contre l'infection atteint son maximum pendant une période relativement courte, les rappels devraient être effectués lorsque des pics d'infection élevés se profilent à l'horizon ou lorsque des patients spécifiques sont confrontés à des circonstances qui augmentent leur risque, ont-ils fait valoir.

"La protection diminuant clairement après quatre mois, les individus et les systèmes de santé doivent planifier judicieusement le moment des rappels", a déclaré le professeur Gili Regev-Yochay, directeur des maladies infectieuses à Sheba et l'un des principaux auteurs.

Ils "doivent prendre en considération non seulement les poussées d'infection, mais aussi les conditions médicales personnelles, les événements et les voyages à venir, ainsi que les saisons à plus haut risque."

L'étude, publiée dans le New England Journal of Medicine et menée par les chercheurs de Sheba avec des experts du ministère de la santé et le Dr Michal Canetti de l'université de Columbia, s'est basée sur 6 000 employés et volontaires de Sheba.