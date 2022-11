Israël : enquête ouverte contre le rabbin Zvi Tau pour des abus sexuels présumés

"Il a utilisé son pouvoir et son image pour perpétrer ces abus"

La police israélienne a ouvert une enquête relative à des infractions sexuelles présumées commises par le rabbin Zvi Tau, chef spirituel du parti Noam, selon une information révélée par la chaîne Kan.

L'enquête a été ordonnée après la plainte d'une femme affirmant que ce dirigeant de yeshiva l'avait agressée sexuellement il y a plusieurs années.

La victime présumée a témoigné à visage découvert sur la Chaîne 12. Son interview intervient alors que plusieurs éminents rabbins ont appelé publiquement à enquêter sur les allégations d'abus sexuels contre Zvi Tau.

"J'étais sous son emprise psychologique. Il m'a fait du mal plusieurs fois, quand j'étais petite fille et même après que je me sois mariée et sois devenue mère ", a raconté la jeune femme prénommée Teena, expliquant que sa famille avait toujours été proche du rabbin Tau.

"J'ai essayé de demander de l'aide de différentes manières mais je ne savais pas comment m'exprimer à l'époque", a-t-elle dit, ajoutant qu'elle avait essayé d'appeler la police une fois, à l'âge de dix ans.

Elle a également confié avoir subi une énorme pression de la part de son entourage afin de garder le silence, tandis que beaucoup de gens rejetaient ses affirmations du fait que le rabbin Tau est puissant et connu.

"Il a utilisé son pouvoir et son image pour perpétrer ces abus", a affirmé Teena.

La Chaîne 12 a rapporté que la police allait rechercher d'autres victimes potentielles du leader religieux. .