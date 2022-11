Israël : la conférence annuelle MIXiii Health-Tech.IL réunit des leaders mondiaux de la santé

Les exportations de l'industrie des sciences de la vie en 2021 s'élevaient à 5,2 millions de dollars

Israel Advanced Technology Industries (IATI), l'organisation israélienne qui chapeaute les industries des hautes technologies a organisé cette semaine à Jérusalem la conférence MIXiii Health-Tech.IL L'événement a attiré plus de 1 000 participants de 30 pays pour discuter des derniers développements en matière de soins de santé et de sciences de la vie.

Les participants ont discuté de la manière d'améliorer la synergie entre les biotechnologies, l'ingénierie et les systèmes informatisés afin de créer un écosystème plus intégré. Parmi eux figuraient des entrepreneurs et des dirigeants internationaux du secteur de la santé issus de Google, AstraZeneca, Amazon, Teva, Merck, GE Healthcare, Amgen, McKinsey, Ovid Therapeutics, Mayo Clinic, Cleveland Clinic HCW Biologics et Lumenis, ainsi que des représentants du gouvernement.

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Thomas R. Nides, qui a participé à l'événement se félicite de la poursuite de la coopération et de la croissance dans l'industrie des sciences de la vie.

"Ces dernières années, les industries des sciences de la vie et des technologies de la santé sont devenues d'importants moteurs de croissance pour l'économie israélienne. Nos dernières recherches soulignent la nécessité d'un soutien et d'investissements supplémentaires pour que les entreprises israéliennes puissent continuer à créer un impact social significatif", a déclaré Karin Mayer Rubinstein, PDG et présidente d'Israel Advanced Technology Industries.

Les exportations de l'industrie des sciences de la vie en 2021 s'élevaient à 5,2 millions de dollars, un niveau record depuis 2017.

"Grâce à ses centaines d'entreprises de sciences de la vie, à son expertise inégalée en matière de technologies de la santé et à certaines des meilleures universités et centres médicaux du monde, Israël est à la tête de nombreux développements prometteurs en matière de bio-convergence et de soins de santé", a ajouté Dror Bin, PDG de l'Autorité israélienne de l'innovation.

Enfin, la conférence a accueilli un concours de startups organisé par l'Autorité israélienne de l'innovation et eHealth Ventures, destiné aux entreprises de santé numérique à la recherche de financements de pré-amorçage/amorçage. Cinq startups ont été désignées gagnantes parmi plus de 200 candidats.