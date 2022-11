Une startup israélienne aide à combattre le stress avec des barres nutritives uniques

Les barres nutritionnelles contiennent un mélange exclusif d'adaptogènes qui réduisent le stress

La startup israélienne MyAir, fondée en 2019, a élaboré un concept révolutionnaire visant à combattre l’ennemi de tous : le stress chronique. Il s’agit d’une entreprise d'alimentation intelligente basée sur les données de l’utilisateur, permettant de le guider dans sa gestion du stress, en lui apportant un suivi personnalisé via un programme de barres à base de plantes. L’application myAir Insights recueille grâce à la montre connectée de la personne 80 000 points de données par jour en temps réel, notamment la variabilité de la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, les niveaux d'énergie et les schémas de stress. MyAir, première et unique en son genre à proposer ce genre d’alternative aux médicaments pour vaincre le stress, a déjà conquis le marché américain.

Le principe est simple. Une fois que l’utilisateur a répondu à un large questionnaire sur son mode de vie et ses habitudes, la plateforme enregistre des données cognitives afin d'analyser et de créer le profil corps-esprit de la personne.

Sur la base de ce profil, myAir Insights développe un tableau de bord personnalisé permettant à chacun de disposer d'informations, d'outils et de défis comportementaux sur mesure pour maîtriser naturellement son stress. Suivant les réponses données, les personnes seront conseillées sur les deux types de barres nutritives qu’elles doivent consommer pour améliorer leur qualité de vie.

MyAir MyAir

"Le stress est un élément important car il agit comme booster sur nos vies, mais quand il nous submerge, il peut nous mettre en danger. Faire de la méditation ou de la relaxation tous les jours n’est pas simple, alors nous avons opté pour l’alimentation pour changer notre état de santé car la santé commence toujours avec la nutrition", a déclaré Rachel Yarcony, PDG et co-fondatrice de MyAir à i24NEWS.

L'équipe scientifique de myAir, qui comprend des chercheurs de Berkeley, Stanford et Macgill, a mené une étude avec la principale société de technologies Garmin, et a constaté que la solution myAir réduisait le stress pour 73% des participants et améliorait la qualité du sommeil pour 84% d'entre eux.

Des barres aux extraits de plantes pour déstresser

Les barres nutritionnelles contiennent un mélange exclusif d'adaptogènes (extraits botaniques) et de super plantes dont il est prouvé qu'elles réduisent le stress. Elles se connectent aux récepteurs du système endocrinien et du système nerveux autonome pour contrer les effets du stress en ramenant le corps vers l'homéostasie. Sans gluten et végétaliennes, les barres contiennent moins de 100 calories. Une barre par jour suffit à chasser les tensions.

Caroline Haïat/i24NEWS Barre nutritive MyAir

"Les personnes reçoivent aussi des indications sur les aliments qu’elles doivent consommer, qui aident par exemple à mieux dormir qui sont adaptées au profil de la personne. Après seulement 5 jours de consommation des barres, 84% des personnes ont amélioré la qualité de leur sommeil, et 80% ont mieux géré leur stress", a déclaré Rachel.

"La recherche a prouvé que la meilleure façon de modifier un comportement est de rattacher une nouvelle habitude à quelque chose que nous aimons déjà faire. C'est la raison pour laquelle nous utilisons une nutrition saine et fonctionnelle, comme première étape pour créer une routine de gestion du stress", a-t-elle poursuivi.

Le stress est la 6e cause de mortalité dans le monde et les niveaux de stress n’ont fait qu’augmenter ces dernières années, notamment en raison de la pandémie de coronavirus.

Aux Etats-Unis, 83% de la population souffrent de stress et 60% des employés affirment que leur entreprise ne leur donne pas les outils nécessaires pour le combattre, cela pouvant entraîner des burn out et des problèmes physiques. En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le stress comme l'épidémie mondiale de santé du 21e siècle. Rien qu'aux États-Unis, on estime que le stress coûte 300 milliards de dollars par an aux entreprises américaines.

Comment tout a commencé

MyAir est née d’un besoin personnel de Rachel qui a été exposée à des situations de stress intense. Titulaire d’un master en gestion des affaires obtenu en France, a d’abord travaillé pour le groupe alimentaire Strauss en Israël puis Osem avant de rejoindre l’entreprise pharmaceutique Teva où elle était vice-présidente du marketing international.

"Alors que Teva a traversé une grosse crise, j’ai commencé à ressentir une anxiété chronique importante et j’ai cherché une solution qui ne viendrait pas des médicaments, j’ai rencontré un chercheur qui m’a expliqué le principe des adaptogènes et j’ai décidé de monter ma startup", a-t-elle affirmé à i24NEWS.

Avec Dovev Goldstein, un entrepreneur en technologie, ils ont rassemblé des chercheurs, des scientifiques et des herboristes cliniques de renommée mondiale, ainsi qu'une équipe technologique de premier ordre, afin de perturber l'industrie alimentaire avec la première solution de nutrition personnalisée qui offre un suivi continu aux utilisateurs.

A l’avenir, MyAir souhaite s’aventurer sur le marché européen et exporter son savoir-faire en matière de gestion du stress.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS