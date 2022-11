Un Israélien arrêté après une tentative de meurtre liée à la nécrophilie

Un Israélien de 20 ans a voulu tuer sa sœur pour avoir des relations sexuelles avec son cadavre

Un homme de 20 ans a été inculpé de tentative de meurtre sur sa sœur, avec l'intention d'avoir des relations sexuelles avec son cadavre, a déclaré dimanche la police israélienne.

La victime, une femme de 18 ans, a été modérément blessée lors de l'agression au couteau. Après une enquête de police, l'homme a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre. La victime a été évacuée vers le centre médical Meir de Kfar Saba, après avoir été attaquée par son frère.

La victime a déclaré que son frère "est entré dans sa chambre la nuit, a soudainement sorti un couteau et a commencé à me poignarder à la tête. J'ai couru hors de la chambre ou il m'aurait tuée, je ne sais pas ce qui lui est arrivé", selon Channel 12.

L'accusé a déclaré lors de son interrogatoire qu'il était un adepte de films de nécrophilie, et que c'était la raison pour laquelle il avait prévu de tuer sa sœur, a rapporté Channel 12.

Ido Raz et Shani Segal, qui représentent l'accusé au nom du bureau de la défense publique, ont répondu : "Il s'agit d'une affaire familiale difficile, et la famille essaie de s'en remettre. Le jeune homme a été confronté au fil des ans à des problèmes mentaux, et il n'a pas de casier judiciaire.

"En raison de son état, il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique depuis son arrestation. Il restera à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique qui déterminera son statut."

Qu'est-ce que la nécrophilie ?

La nécrophilie est une attirance sexuelle pour les cadavres, ou le souhait d'accomplir des actes sexuels avec des cadavres. Elle est classée par l'Organisation mondiale de la santé comme une perversion sexuelle.

La nécrophilie n'est techniquement pas une infraction pénale en Israël, selon une décision de la Cour Suprême de 2018, lorsque le juge Uzi Vogelman a estimé que l'infraction sexuelle ne peut être applicable que lorsque la victime est une personne vivante.