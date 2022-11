Les "Femmes du mur" exhortent Netanyahou à ne pas nommer Ben-Gvir au poste de ministre de la Police

Selon elles, il est "inapte" en raison de son "harcèlement et de son hostilité" envers du groupe

Le groupe militant des "Femmes du mur" a écrit une lettre au Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas nommer le député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir au poste de ministre de la Sécurité publique.

Dans cette lettre, le groupe - qui organise des prières mensuelles controversées pour les femmes au Mur occidental - affirme que Ben-Gvir est "inapte" à ce poste en raison de "son harcèlement et de son hostilité envers les Femmes du mur à prier au Kotel".

AP /Maya Alleruzzo Des membres des Femmes du Mur se rassemblent autour d'un rouleau de la Torah que le groupe a fait entrer clandestinement pour leurs prières de Rosh Hodesh au Mur occidental le 5 décembre 2021.

Le chef de Force juive - qui a demandé le poste de ministre de la sécurité publique, qui supervise la police - est opposé aux activités du groupe et s'est montré à plusieurs reprises au Mur occidental pendant leurs prières pour les chahuter.

Le mouvement "Les Femmes du mur", soutenu par les juifs libéraux, se bat depuis des années pour obtenir le droit, actuellement réservé aux hommes, de prier et de lire la Torah collectivement et à voix haute devant le mur des Lamentations et de porter le châle de prière.