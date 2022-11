Israël : une synagogue saccagée et un rouleau de la torah de Djerba dérobé à Rishon Lezion

Un rouleau de la Torah de 180 ans a été écrit pour élever l'âme de l'arrière-grand-père de l'un des fidèles

Un rouleau de la Torah d'environ 180 ans qui a été apporté en Israël depuis Djerba en Tunisie a été volé dans une synagogue de Rishon Lezion avec d'autres rouleaux de la Torah anciens, également de Djerba.

Les fidèles de la synagogue tunisienne "Beit Eliyahu", dans le quartier de Ramat Eliyahu, ont découvert avec stupeur la synagogue saccagée avec de nombreux dégâts et les rouleaux de la torah détruits au sol. D'autres livres saints ont été également été retrouvés déchirés au sol.

Le rouleau de la Torah de 180 ans a été écrit pour élever l'âme de l'arrière-grand-père de Yair Trabelsi, l'un des fidèles de la synagogue Shahol, qui s'est tourné vers les réseaux sociaux pour obtenir de l'aide.

"La synagogue a été cambriolée, et trois rouleaux de la Torah ont été volés dont 2 uniquement le parchemin. Le troisième qui a plus de 150 ans et qui vient de Djerba a été volé entièrement (parchemin, boîtier et ornements). Ils ont également volé des livres de Haftarot (prophètes)". Si quelqu'un entend parler de la vente d'un vieux rouleau de la Torah, qu'il en informe Yair Trabelsi" a déclaré l'un des fidèles.