Des responsables israéliens et africains célèbrent leurs liens lors d'un gala à Tel-Aviv

Israël a régulièrement renforcé sa présence en Afrique ces dernières années

Des responsables israéliens et africains se sont réunis à Tel-Aviv à l'occasion d'un gala auquel participent la ministre de l'Intérieur sortante, Ayelet Shaked, le ministre du Travail, Meir Cohen, et la ministre angolaise du Travail, Teresa Rodrigues Dias.

Mme Dias a visité les universités israéliennes afin d'explorer les possibilités de collaboration. Bornito de Sousa, qui a quitté son poste de vice-président de l'Angola en septembre, était également présent.

Les ambassadeurs du Maroc, de l'Éthiopie, du Rwanda, de l'Angola et de la Guinée équatoriale étaient aussi présents.

L'événement a été organisé par l'homme d'affaires israélien Haim Taib, dont la fondation Menomadin a publié son premier rapport sur ses activités en Afrique, qui comprennent un partenariat avec Save A Child's Heart - qui fait venir des enfants africains malades en Israël pour les opérer - et Fundacao Arte e Cultura, qui cherche à renforcer les communautés par l'art.

Dans les années 1950 et 1960, Israël a connu une période faste en Afrique subsaharienne, où son expertise en matière d'agriculture et de défense était appréciée par de nombreuses nations nouvellement indépendantes. Ces liens se sont effondrés à la suite des guerres de 1967 et 1973, mais ces dernières années, Israël - par l'intermédiaire de ses diplomates, d'ONG et du secteur privé - a régulièrement renforcé sa présence en Afrique.