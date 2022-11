Israël : prestation de serment des députés de la 25e Knesset ce mardi

Les négociations de coalition bloquent sur l'attribution du portefeuille de la Défense

Les 120 membres de la 25e Knesset d'Israël prêteront serment ce mardi, inaugurant une majorité religieuse de droite soutenue par l'extrême droite.

Malgré les efforts en ce sens du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou, le 37e gouvernement israélien ne prêtera pas serment aux côtés des députés, car sa formation reste notamment suspendue à l'attribution de certains portefeuilles ministériels disputés.

Yonatan Sindel/Flash90 Mise en place du tapis rouge pour la cérémonie de prestation de serment des nouveaux députés de la Knesset à Jérusalem, le 14 novembre 2022

Les négociations de coalition bloquent en effet sur l'attribution du ministère de la Défense convoité par le dirigeant du Sionisme religieux Betsalel Smotrich, mais que Benjamin Netanyahou souhaiterait confier au dirigeant du Shas, Aryeh Deri. Les médias israéliens affirment toutefois que ce dernier plaiderait pour obtenir le portefeuille des Finances.

Des ententes devront cependant être trouvées d'ici le 11 décembre, date limite fixée pour la composition du gouvernement.

Le bloc dirigé par Netanyahou, composé du Likoud, de deux partis ultra-orthodoxes et de l'alliance du Sionisme religieux d'extrême droite, a remporté une victoire décisive de 64 sièges lors de l'élection du 1er novembre – la première depuis 2015 ayant donné la majorité à un bloc de partis étroitement alignés.

Yonatan Sindel/Flash90 Derniers préparatifs avant la cérémonie de prestation de serment des députés de la 25e Knesset à Jérusalem, le 14 novembre 2022

Cependant, près de la moitié de l'électorat s'oppose farouchement à ses composantes de droite, d'extrême droite et ultraorthodoxe. En acceptant la tâche de former une coalition dimanche, Benjamin Netanyahou a reconnu les divisions au sein du pays et promis d'être le Premier ministre "de tous les Israéliens".

Avant la cérémonie de prestation de serment de mardi, le président de la Knesset, Mickey Levy, a déclaré qu'il espérait "que la 25e Knesset serait un tournant positif dans le discours et dans la manière dont les membres du Parlement mènent leurs débats". La veille, il avait en effet affirmé que la Knesset sortante était "un mauvais exemple de la manière dont le discours devait être mené dans une société démocratique".

Yonatan Sindel/Flash90 Un agent de sécurité et son chien inspectent la salle de plénum de la Knesset avant la cérémonie de prestation de serment des nouveaux députés à Jérusalem, le 14 novembre 2022

Le président Isaac Herzog présidera la cérémonie de prestation de serment traditionnellement organisée en grandes pompes, la première depuis qu'il est devenu chef de l'État en 2021.

Le serment des députés stipule : "Je m'engage à être fidèle à l'État d'Israël et à remplir avec dévouement mon rôle à la Knesset", auquel les nouveaux législateurs doivent répondre : "Je m'y engage".

Les 23 députés novices qui feront partie de la nouvelle Knesset étaient conviés lundi à une journée de présentation au cours de laquelle ils ont rencontré la direction de la Knesset, visité le bâtiment et reçu un aperçu des outils parlementaires à la disposition des parlementaires.