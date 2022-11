Tel-Aviv : un "Café des Sciences" sur le métaverse le 22 novembre

Une fois par mois, le "Café des Sciences" propose d'analyser un sujet scientifique

Le "Café des Sciences" se tiendra mardi 22 novembre à l'Institut français de Tel-Aviv : un événement incontournable pour tous les amoureux de science qui souhaitent explorer un sujet à la pointe de l’innovation : le métaverse.

Deux chercheurs de premier plan Maya Shekel et Daniel Landau animeront le débat et présenteront l’état des avancées actuelles en matière de réalité virtuelle, et mettront en lumière les enjeux identitaires que ces nouveaux univers parallèles sous-tendent.

Maya Shekel a co-fondé une application de réalité augmentée intitulée TAZOO et a produit de nombreux festivals de médias interactifs et numériques tels que "VR City", le 33ème Festival international du film de Haïfa.

Le Dr. Daniel Landau est entrepreneur, chercheur et artiste multimédia. Il a notamment rejoint le Advanced Reality Lab du Centre interdisciplinaire de Herzliya, dirigé par le professeur Doron Friedman, où il a mené des recherches notamment sur l’incarnation virtuelle et son impact sur notre identité. En 2020, Landau a obtenu son doctorat en Finlande au Aalto University Media Lab et est actuellement directeur du pôle R&D INSEAD VR.

Dans le cadre de l’action de l’Institut en faveur de l’excellence scientifique et de la promotion des femmes dans ce domaine, le "Café des Sciences" s’est articulé en 2022 autour du cycle thématique des Femmes dans la Science.