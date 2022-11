Le ministère des affaires étrangères lance une application pour aider les Israéliens lors de leurs voyages

Une fonction de l'application appelle automatiquement les services d'urgence locaux en cas de besoin

Le ministère des affaires étrangères a lancé mardi son application TravIL, conçue pour aider les voyageurs israéliens à se tenir au courant des avertissements et à joindre facilement les autorités en cas d'urgence.

Une fois que les voyageurs ont téléchargé l'application gratuite, ils peuvent accéder aux recommandations des ministères des affaires étrangères et de la santé, aux avertissements du Conseil de sécurité nationale, aux adresses et numéros de téléphone des bureaux consulaires locaux et aux instructions relatives aux visas, adaptées à leur lieu de voyage.

TravIL, qui demande aux utilisateurs de télécharger leurs documents de voyage pour les conserver, est conçue pour protéger la vie privée des utilisateurs, explique Ziv Shalvi, responsable des solutions numériques consulaires et de l'innovation au ministère. Shalvi a affirmé qu'il ne permet pas aux fonctionnaires israéliens d'accéder aux informations des voyageurs, ni de suivre les utilisateurs géographiquement.

Outre les mises à jour vitales et les informations d'urgence, l'application comprend également des conseils culturels pour les voyageurs. Les visiteurs des Émirats arabes unis, par exemple, sont informés qu'"il est poli de prendre un repas avant de passer aux affaires" et que la nourriture et les boissons doivent être reçues dans la main droite.

L'application n'inclut pas actuellement les pays avec lesquels Israël n'a pas de liens diplomatiques, mais elle inclut le Qatar, qui accueille la Coupe du monde ce mois-ci. Elle avertit les Israéliens que l'homosexualité et la pornographie sont illégales dans le pays.