Israël : hausse de près de 20% des prix des appartements depuis début 2022

Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle des prix en une décennie

Malgré le ralentissement du marché immobilier, les prix des appartements ont grimpé de 1,1 % au cours des mois d'août à septembre par rapport aux mois de juillet à août, complétant ainsi une augmentation de 19,8 % au cours de l'année écoulée - soit la plus forte augmentation annuelle des prix en une décennie, selon les données du Bureau central des statistiques (CBS) publiées ce mardi.

L'indice des prix à la consommation a également augmenté en octobre de 0,6%, ainsi l'inflation de l'année écoulée a atteint 5,1%.

En juillet-août, les prix des appartements ont bondi de 1,9 % par rapport à juin-juillet. En septembre, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % et l'inflation est demeurée à 4,6 %, comme en août, malgré les hausses de taux d'intérêt.

"La Banque d'Israël doit immédiatement arrêter la hausse des taux d'intérêt, qui nuit directement à la poche de la population et au secteur des affaires et à sa capacité à étendre ses activités. Cela conduira à un ralentissement de l'activité dans l'économie. Une nouvelle augmentation des taux d'intérêt n'arrêtera pas la guerre en Ukraine mais pourrait conduire à l'étranglement financier de nombreuses entreprises et rendre le panier de produits et services plus chers pour le public", a réagi le président de l'Association des Industriels d'Israël Ron Tomer.