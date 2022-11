Israël : la chaîne Roladin augmente les prix des beignets de Hanoucca de 17%

Les beignets de Roladin sont connus pour leur originalité et le vaste choix proposé

A l'approche de la fête juive de Hannouca (18 décembre), la chaîne de boulangeries Roladin, en Israël, annonce que le prix du fameux beignet augmentera cette année de 17%. Le simple beignet à la confiture de fraise coûtera désormais 7 shekels à l'unité.

Les 4 types de beignets plus élaborés, fourrés de bretzels salés, de baies à la vanille, de caramel ou encore de chocolat passeront de 10 à 12 shekels soit une augmentation de 20%.

Yarin Benish / Instagram: Yarinbenish Des beignets de Hanoukka dans une boulangerie de Tel-Aviv

Roladin augmente également les prix dans la catégorie la plus chère, qui comprend des beignets plus sophistiqués de 14 à 16 shekels cette année.

Depuis plusieurs années, les prix des beignets chez Roladin augmentent. En 2012, un beignet à la confiture était vendu pour 5 shekels et les beignets plus raffinés pour 9,5 shekels. Les beignets de Roladin sont connus pour leur originalité et le vaste choix proposé.

"Contre des augmentations significatives de plusieurs dizaines de pour cent des coûts des matières premières telles que le beurre, la crème, la farine, l'huile, le chocolat et les matériaux d'emballage, ainsi que l'augmentation de la composante salariale - le prix des beignets a lui aussi augmenté. Cette année, nous avons produit une catégorie unique de beignets qui sera vendue au prix de 12 shekels, et une catégorie premium à15-16 shekels", a déclaré la direction de Roladin.