Le conseil d'administration de Ben & Jerry's condamne la vente de ses produits en Cisjordanie et à Jérusalem-Est

La vente des glaces a été autorisée par Unilever qui a acheté Ben & Jerry's en 2000

Le conseil d'administration de Ben & Jerry's a condamné, mardi, la vente de produits portant les insignes du fabricant de crème glacée dans les implantations juives de Cisjordanie.

L'année dernière, le conseil d'administration de Ben & Jerry's avait indiqué qu'il allait cesser de vendre ses glaces à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, affirmant que les ventes dans les territoires revendiqués par les Palestiniens sont "incompatibles avec (ses) valeurs".

Or, le géant de l'agroalimentaire Unilever, qui a acheté Ben & Jerry's en 2000, a annoncé au début de l'année qu'il vendait ses intérêts commerciaux en Israël à une société locale qui vendrait les glaces Ben & Jerry's sous son nom hébreu et arabe dans tout Israël et en Cisjordanie.

Le conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's a déclaré mardi que la vente d'Unilever avait été effectuée sans son consentement et que tous les produits vendus par Blue & White Ice Cream Ltd. "ne devait pas être confondu avec les produits fabriqués et distribués par Ben & Jerry's Homemade Inc".

"La position de Ben & Jerry's est claire : la vente de produits portant un quelconque insigne Ben & Jerry's dans le territoire palestinien occupé est contraire à nos valeurs", a indiqué le fabricant dans un communiqué.

De son côté, Unilever a déclaré par le passé qu'il avait le droit de procéder à la vente et indiqué que l'opération avait été conclue.

L'accord d'acquisition de 2000 permet au conseil d'administration de Ben & Jerry's de prendre des décisions concernant la mission sociale de l'entreprise, mais il stipule qu'Unilever aura le dernier mot sur les décisions financières et opérationnelles.

En août, un juge fédéral a rejeté la demande de Ben & Jerry's de bloquer le projet d'Unilever d'autoriser la vente de ses produits à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, estimant que le fabricant n'avait pas réussi à prouver que cette décision porterait atteinte à la mission sociale de Ben & Jerry's ou sèmerait la confusion chez ses clients.