Israël: les trois victimes de l'attentat d'Ariel enterrées

Motti Ashkenazi a été enterré à Yavne, Michael Ladygin à Holon et Tamir Avihai à Barkan

Deux des trois Israéliens tués mardi dans une attaque terroriste dans la ville d'Ariel, en Cisjordanie, ont été enterrés mercredi lors de funérailles séparées.

Motti Ashkenazi, 59 ans, a été enterré à Yavne et Michael Ladygin, 36 ans, à Holon. La troisième victime, Tamir Avihai, a été inhumée mardi soir, quelques heures après l'attaque qui leur a coûté la vie.

Motti Ashkenazi travaillait comme fournisseur pour le distributeur de gaz Amisragas en Cisjordanie. Il laisse derrière lui sa femme, trois enfants et deux petits-enfants.

"Motti était une personne aimante, pleine de joie, un mari exemplaire et un père de famille à l'âme immense qui aimait toujours aider tout le monde", a déclaré sa famille dans des propos relayés par la municipalité de Yavne.

Plus de 100 personnes ont assisté aux funérailles de Michael Ladygin, dont le ministre de l'Agriculture Oded Forer.

Ladygin, père de deux enfants, vivait à Bat Yam et était chauffeur de camion. Il avait quitté la Russie pour s'installer en Israël il y a cinq ans.

"Mon mari aimait Israël, il voulait vivre ici", a affirmé sa femme, Evgeniya, lors de ses funérailles, se souvenant de lui comme d'un homme qui s'arrêtait toujours pour aider les autres.

Tamir Avihai, un résident de l'implantation de Kiryat Netafim et père de six enfants, a été tué lorsque le terroriste l'a percuté avec sa voiture.

Lors des funérailles d'Avihai, qui ont eu lieu mardi soir dans l'implantation de Barkan, en Cisjordanie, son fils Adir, 11 ans, a prononcé la prière traditionnelle du Kaddish. Des centaines de personnes ont participé à la cérémonie.

Sa fille Shahar a décrit son père comme "son meilleur ami" et "son modèle".

N12 Les trois victimes de l'attentat d'Ariel

Le terroriste palestinien, Mohammed Souf, 18 ans, a poignardé un agent de sécurité près de l'entrée du parc industriel d'Ariel, avant de poignarder trois autres personnes dans une station-service voisine.

Il a alors pris la fuite à bord d'une voiture avant de provoquer un accident sur l'autoroute 5. Il est alors sorti de son véhicule et a poignardé une autre personne. Le terroriste a ensuite volé un autre véhicule et a conduit dans le sens inverse de la circulation, percutant d'autres voitures, avant d'être abattu par des soldats et des civils armés.