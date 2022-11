Liban : 40 ans après, Israël lance de nouvelles investigations sur la catastrophe de Tyr

Des technologies modernes vont être utilisées pour vérifier les conclusions de la première enquête

Une équipe conjointe du Shin Bet, de Tsahal et de la police va être mise en place afin de réexaminer les documents relatifs aux circonstances de la catastrophe de Tyr, et tenter de collecter de nouveaux éléments en utilisant les technologies modernes.

Cette tragédie s'est produite le 11 novembre 1982 avec l'effondrement d'un bâtiment militaire israélien à Tyr au sud du Liban.

91 personnes avaient été tuées, dont des soldats, des policiers et des membres du Shin Bet.

Si les premiers éléments d'enquête laissaient croire à un attentat à la bombe, une commission d'enquête dirigée par le général de division Meir Zore avait finalement conclu que la catastrophe s'était produite à la suite d'une fuite de gaz.

"Alors que nous marquons le 40e anniversaire de cette tragédie, et par respect pour les morts et la recherche de la vérité, le chef du Shin Bet, le chef d'état-major et le chef de la police ont convenu de la mise en place d'une équipe conjointe chargée d'approfondir les informations accumulées après les travaux de la commission d'enquête Zore, et d'utiliser les technologies modernes pour vérifier s'il y a lieu de relancer une enquête officielle", selon un communiqué.