ANALYSE La photo-buzz des "épouses de", qui reflète la victoire électorale des religieux israéliens

Les moqueurs ont aussi reproché à ces femmes de ne pas avoir fréquenté les boutiques Chanel ou Saint-Laurent

C'est la photo qui a fait le buzz cette semaine en Israël. On y voit Sarah Netanyahou, l'épouse du futur Premier ministre israélien, entourée de quatre femmes israéliennes qui ne sont autres que les épouses de leaders des partis devant former la prochaine coalition gouvernementale. Elles ont toutes été invitées à déjeuner par Sarah Netanyahou dans un grand hôtel de Jérusalem pour faire connaissance et échanger des réflexions sur leur nouveau statut .

Ayala Ben Gvir, l'épouse d'Itamar Ben Gvir, porte un pistolet à la taille

Et si la photo est devenue aussi virale dans les réseaux sociaux et sur les médias israéliens, c'est pour deux raisons essentielles: d'abord, parce que l'on y voit Ayala Ben Gvir, l'épouse d'Itamar Ben Gvir, leader de la Force Juive (extrême-droite), porter un pistolet à la taille. Un détail qui a choqué certains, fait sourire d'autres, et que la principale intéressée a commenté, ensuite, en rappelant qu'elle habitait à Hébron, dans une ville où tensions entre Israéliens et Palestiniens sont monnaie courante et qu'elle portait son arme en permanence pour pouvoir se défendre, elle et ses jeunes enfants, le cas échéant.

La seconde explication à la popularité de cette photo est d'ordre vestimentaire

Mais la seconde explication à la popularité de cette photo est d'ordre vestimentaire : mesdames Arie Derhy, Itamar Ben Gvir, Itzhak Goldknopf et Avi Maoz y sont en effet vêtues conformément aux critères de stricte pudeur en cours dans le monde orthodoxe: cheveux recouverts par une perruque, un chapeau ou un foulard; vêtements larges, sobres et sombres; bas opaques.

Les "posts" les plus critiques ont reproché à ces femmes de ne pas avoir fréquenté récemment les boutiques parisiennes de Chanel ou d'Yves St Laurent ou encore d'être à mille lieues de la fashion week. Et c'est probablement ce qui a suscité les plaisanteries douteuses de certains médias ou les moqueries des animateurs d'"Eretz Neederet", la plus célèbre émission satirique de la télévision israélienne ! Pourtant, derrière ces tenues vestimentaires qui peuvent paraitre, à certains, "démodées", ces femmes disposent d'une…. botte secrète qui a directement influencé les résultats de la dernière consultation électorale.

Elles comptabilisent 42 enfants à elles cinq

Et cette botte secrète, c'est leur progéniture. Une rapide enquête a, en effet, permis d'établir qu'Alit Maoz et Rivka Goldknopf ont dix enfants chacune, que Yaffa Derhy a neuf enfants et Ayala Ben Gvir, six ! Et si Madame Smotrich, excusée, avait été présente sur cette photo, on aurait pu également comptabiliser ses sept enfants ! Et donc au total, pour ces cinq épouses de leaders politiques de la future coalition de Droite religieuse-orthodoxe, un total impressionnant de 42 enfants !

Flash 90 Ayala et Itamar Ben gvir

Voilà pourquoi au-delà des moqueries déplacées, cette photo est un symbole: celui du reflet de la victoire non pas seulement de la démocratie mais aussi de la démographie israélienne. Car, depuis des décennies, la Gauche puis le Centre politique israéliens ont justifié tout éventuel retrait des Territoires de Judée-Samarie, par la démographie galopante des Palestiniens qui risquait de submerger l'Etat Juif ou à défaut d'en faire un Etat binational. La Droite sioniste-religieuse et les communautés orthodoxes leurs répondent aujourd'hui en faisant booster irrésistiblement un taux de natalité qui se situe autour des 6 enfants et dépasse allègrement celui des populations palestiniennes.

Conséquence de ce boum démographique: en 2050 un tiers de la population juive israélienne sera orthodoxe tandis que dès aujourd'hui, dans les villes orthodoxes de Betar Illit et Modiin Illit situées en Judée Samarie, plus de 60% des résidents ont moins de 18 ans !

Démographiquement, cette photo fait comprendre au Centre gauche que ses chances de revenir au pouvoir sont quasi nulles

Cela inquiète, voire même angoisse, profondément le camp vaincu du Centre-Gauche, qui après avoir plaisanté sur la photo, prend conscience que celle-ci est le fidèle reflet d'un Etat d'Israël tendant irrésistiblement vers la Droite et vers plus de pratiques religieuses. Et si cette photo a fait ainsi le buzz c'est donc peut-être aussi parce qu'inconsciemment, elle fait comprendre au camp de Centre-Gauche que ses chances de revenir un jour au pouvoir sont quasiment nulles !

AP Joe Biden rend hommage à la directrice de cabinet de Reuven Rivlin, mère de 10 enfants

Et si cela inquiète tant les Israéliens "libéraux", si cela les effraie au point que certains d'entre eux envisagent sérieusement d'aller s'exiler dans une démocratie "éclairée telle que la grande nation américaine, alors il serait bon de leur soumettre un second cliché, pris en juillet 2021,dans le bureau ovale de la Maison Blanche lors de la visite d'adieu à Washington de l'ancien président israélien Reuven Rivlin.

Sur cette photo (ci- jointe), on voit le président américain Jo Biden mettant, malgré son grand âge, genou à terre pour rendre hommage à Rivka Ravitz la directrice de cabinet de l'ex président israélien, après que ce dernier lui ai confié, qu'elle avait… 10 enfants. Comme si même le démocrate Jo Biden avait compris que la démographie, si problématique aux Etats-Unis, était bel et bien la clé du développement et de la pérennité d'une nation….