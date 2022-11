A partir du printemps, Israir assurera également des vols vers La Canée en Crète

La compagnie aérienne israélienne Israir Airlines a annoncé qu'elle allait commencer à proposer des vols directs vers Malaga, en Espagne à partir du 16 mai pour environ 479 dollars l'aller-retour. La compagnie proposera également des offres de séjour, comprenant un vol et sept nuits à Malaga dans un hôtel quatre étoiles, à partir de 899 dollars par personne. La durée du vol entre Israël et Malaga est de cinq heures et 50 minutes.

En outre, à partir du printemps, Israir assurera des vols vers La Canée en Crète. Les billets seront d'environ 214 dollars par personne. Dans le même temps, la compagnie aérienne hongroise Wizz Air a annoncé qu'elle commencerait à exploiter, à partir du 9 janvier, un vol direct entre Israël et Barcelone.

Quatre vols hebdomadaires à destination de la Catalogne, à partir de 249 dollars pour un aller simple, bagages non compris.

Wizz Air lancera également prochainement une ligne directe de deux vols hebdomadaires vers la ville de Suchaba en Roumanie.

Par ailleurs, l'aéroport Ramon, près de la ville d'Eilat dans le sud d'Israël, commencera à opérer des vols réguliers vers Rome et Vienne dès le mois de décembre.

La compagnie low cost hongroise Wizz Air proposera deux vols hebdomadaires vers les capitales. L'aéroport Ramon offre aux voyageurs de nombreux avantages tels que la possibilité d'arriver seulement deux heures avant le décollage ou encore la gratuité du parking pour toute la durée du séjour.