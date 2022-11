Evénements, rencontres, conférences, ateliers et visites sont au programme

Le Festival international de photographie PHOTO IS:RAEL célèbre cette année ses 10 ans avec une édition festive, en collaboration avec la municipalité de Tel Aviv-Yafo. Il se tiendra du 23 novembre au 3 décembre dans le gan hair au dessus de la mairie, dans le centre de Tel-Aviv. Il s'agit du plus grand événement de photographie en Israël qui offre à découvrir des dizaines d'œuvres fascinantes de photographes et d'artistes du monde entier. L'entrée est gratuite.

Cette année, le festival propose environ 50 expositions de grands photographes israéliens et internationaux, des visites spéciales, ainsi que des performances, des spectacles musicaux et des vidéos.

Le thème de cette nouvelle édition est "Action" et les différentes expositions présenteront de nombreuses interprétations de ce concept - du monde du cinéma au mouvement de jeunesse, en passant par l'armée, le monde de l'art et les écoles de pensée qui examinent comment l'action humaine peut influer sur le discours, ou comment l'action d'une seule personne peut affecter l'ensemble de la société. En outre, le festival abordera certaines des questions d'actualité brûlantes qui préoccupent les Israéliens mais aussi la communauté internationale, dont notamment la guerre en Ukraine, la violence contre les femmes, les discriminations envers la communauté LGBT et les réfugiés ou encore le réchauffement climatique.

Caroline Haïat Festival Internationnal de la photographie

Le Festival international de la photographie est un point de rencontre pour des centaines de photographes d'Israël et du monde qui présentent leur travail aux côtés de photographies de milliers de participants de diverses communautés de tout le pays qui souhaitent faire entendre leur voix devant les dizaines de milliers de visiteurs qui se pressent pour découvrir les clichés année après année. En 2021, environ 50 000 visiteurs ont répondu présents.

Au cours des trois dernières années, le Festival de la photographie a également mis en place des dizaines d'événements, rencontres, conférences d'artistes, ateliers, panels, conférences d'invités internationaux et visites en parallèle des expositions.

Un événement spécial avec l'écrivain Etgar Keret et des photographes, un événement avec des tatoueurs de renom, un événement de photographie de cirque, une soirée avec les meilleurs photographes du monde ou encore une soirée avec un représentant sur la violence contre les femmes sont au programme de cette année.