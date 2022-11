Israël : exercice de simulation d'une attaque chimique dans le futur tramway de Tel-Aviv

La première ligne de tramway dans la zone métropolitaine de Tel-Aviv doit ouvrir en mai 2023

Les autorités israéliennes organiseront mardi un exercice de simulation d'une attaque terroriste chimique dans le tramway de Tel-Aviv qui ouvrira bientôt ses portes. L'exercice conjoint sera organisé par le ministère de la Défense, l'armée, la police, les pompiers, le ministère de la Santé et la municipalité de Tel-Aviv. Selon le ministère de la Défense, l'exercice aura lieu à différents points le long du parcours, à la fois dans les stations en surface et souterraines.

Le principal exercice se déroulera à la station souterraine Allenby. Les habitants ont été informés qu'un grand nombre de membres des forces de sécurité et d'urgence seraient déployés dans la ville lors de l'exercice, qui devrait avoir lieu mardi soir. Il a été souligné que l'exercice avait été planifié à l'avance, ce qui signifie qu'il ne découle pas d'une nouvelle évaluation sécuritaire. L'exercice d'attaque terroriste chimique fait partie d'une série d'exercices "visant à améliorer la préparation nationale à un incident terroriste", a déclaré le ministère.

La ligne rouge du tramway de Tel-Aviv devrait ouvrir à la mi-2023, après de nombreux retards. Cette ligne, qui reliera Petah Tikva au sud de Bat Yam via Tel-Aviv, sera la première des trois lignes de tramways prévues. Trois autres lignes de métro devraient s'ajouter au réseau de transports.

Une fois terminé, le réseau de tramway couvrira toute la zone métropolitaine de Tel Aviv avec 240 kilomètres de voies et des centaines de stations, reliant Raanana et Kfar Saba au nord de la ville, à Rishon Letsion et Rehovot au sud, en passant notamment par Lod, Ramle et l'aéroport Ben Gourion. Les six lignes prévues devraient être achevées au cours de la prochaine décennie pour un coût de 18 milliards de shekels (5 milliards d'euros environ). Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure jamais réalisé en Israël.