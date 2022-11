La police a été mobilisée sur les lieux

Un gouffre a été découvert dimanche après-midi dans le centre de Tel-Aviv rue Ibn Gvirol près de Kikar Rabin, entraînant la fermeture de la circulation dans les deux sens au croisement de la rue Zeitlin. Le gouffre s'est formé à proximité des travaux du métro. Il y a deux mois, un gouffre s'était ouvert en pleine autoroute Ayalon sans faire de blessés.

https://twitter.com/i/web/status/1594325101884981252 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"En raison d'un affaissement et d'une ouverture de la route qui a été découverte dans la section sur Ibn Gvirol, l'entrepreneur a fermé la section, et des travaux d'ingénierie sont en cours. Selon les responsables professionnels sur le terrain, il s'agit d'un enfoncement peu profond et les travaux seront achevés d'ici quelques heures", a déclaré un responsable.

Plus d'informations à venir