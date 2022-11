Israël : le gouvernement approuve des fonds pour enregistrer les témoignages de survivants de la Shoah

La campagne est considérée comme une mesure importante pour préserver la mémoire de la Shoah

Le gouvernement intérimaire d'Israël a approuvé dimanche l'allocation de 3,5 millions de shekels (1 million d'euros) pour l'enregistrement de témoignages vidéo de rescapés de la Shoah pour les générations futures. Le financement servira à créer des enregistrements de survivants d'Israël et du monde entier.

La campagne est considérée comme une mesure importante pour préserver la mémoire de la Shoah, compte tenu de la diminution du nombre de survivants et de leur âge avancé. Cet effort est également considéré comme une contre-mesure au négationnisme dans le monde.

Michael Giladi/Flash90 Des Israéliens regardent le témoignage d'un survivant de la Shoah lors d'une réunion dans le cadre du projet 'Zikaron Basalon', le 7 avril 2021

Le matériel recueilli sera numérisé puis utilisé en ligne, principalement sur les réseaux sociaux, dans le but de rendre l'enseignement de la Shoah plus accessible aux jeunes générations, selon une déclaration du gouvernement. Les témoignages seront également intégrés au système éducatif en Israël et potentiellement dans d'autres pays.

"Notre gouvernement a mené de multiples efforts en faveur des rescapés et pour continuer à préserver la mémoire de la Shoah pour les générations futures", a déclaré le Premier ministre Yaïr Lapid. "Je suis ému et fier qu'aujourd'hui nous ayons adopté cette décision importante pour documenter les histoires des survivants de la Shoah d'Israël et du monde entier - une décision qui marquera les générations à venir."

Il a remercié la ministre de l'égalité sociale Meirav Cohen "pour son travail intensif sur cette décision... pour le bien-être des survivants. Je suis fier d'être membre d'un gouvernement qui a approuvé une décision aussi importante", a déclaré Cohen.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre de l'Egalité sociale Meirav Cohen participe à une réunion, à la Knesset, le 21 juin 2021

"L'âge moyen des survivants est de 86 ans, et en fait, il ne nous reste que quelques années pour améliorer la qualité de vie des rescapés, et pour rassembler le plus de preuves possibles à immortaliser au profit des générations futures", a-t-elle ajouté.

Diverses études menées ces dernières années indiquent que la sensibilisation à la Shoah diminue parmi les jeunes générations.