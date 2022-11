Israël : Itamar Ben-Gvir claque la porte des négociations pour le prochain gouvernement

Il reste un peu moins de trois semaines au bloc de droite pour présenter son gouvernement

Alors que les pourparlers pour mettre en place le prochain gouvernement israélien progressent lentement, le parti du Likoud dirigé par le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou fait face à de nouvelles difficultés, après qu'Itamar Ben-Gvir a claqué la porte des discussions dimanche.

Le chef de Force juive (Otzma Yehudit) reproche en effet au Likoud de chercher à revenir sur son engagement de nommer un membre du parti d'extrême droite à la tête du ministère du Développement du Néguev et de la Galilée.

"Contrairement à un accord antérieur, le Likoud s'est rétracté et refuse maintenant de donner un ministère supplémentaire - celui du Néguev, de la Galilée et de la périphérie - à Otzma Yehudit", a déclaré aux médias un responsable du parti sous couvert d'anonymat. "Renforcer le Néguev, la Galilée et la périphérie est notre promesse électorale, et nous avons été élus pour tenir nos engagements", a souligné ce responsable.

Benjamin Netanyahou doit également composer avec la rivalité des partis Shas et Sionisme religieux qui se disputent le portefeuille des Finances. Il reste un peu moins de trois semaines au bloc de droite qui a remporté les élections pour présenter son gouvernement.