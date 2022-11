L'huile d'olive est vendue 11,50 shekels contre 30 ou 40 shekels par d'autres marques

L'arrivée imminente en Israël du géant français de la distribution Carrefour, ainsi que sa large gamme de produits de marque privée, suscitent un grand intérêt chez les consommateurs israéliens. Carrefour est la plus grande chaîne internationale de supermarchés à avoir jamais pénétré les supermarchés en Israël. La société réalise un chiffre d'affaires annuel de 81 milliards d'euros avec près de 14 000 succursales dans plus de 40 pays.

Carrefour est également l'un des plus grands fabricants de produits alimentaires au monde. Il possède des centaines d'usines de production dans le monde entier et propose 14 000 produits alimentaires et ménagers sous les 20 marques qu'il possède. Electra Consumer Products qui a amené Carrefour en Israël, fonde ses espoirs sur les milliers de produits de marque privée de Carrefour. Depuis juin, les chaînes de supermarchés Electra Consumer Products Mega et Yeinot Bitan vendent 50 de ces produits, qui ont été progressivement introduits dans les rayons, et la société publie pour la première fois des données sur ces ventes.

"L'influence de la marque dans les catégories dans lesquelles elle est présente a été importante", déclare Uri Kilstein, PDG de Carrefour Israël. "La semaine dernière, par exemple, elle était le plus grand acteur dans la catégorie des capsules de café et a dépassé les ventes d'Elite, avec une part de 47% du montant total des ventes. Un autre exemple que Kilstein donne est celui de l'huile d'olive qui est vendue à 11,50 shekels après avoir remporté un appel d'offres du ministère de l'économie et de l'industrie. "Son prix est nettement inférieur à celui des autres marques d'huile d'olive, qui sont vendues entre 30 et 40 shekels. Dans nos magasins, elle a atteint une part de marché de 81 %."

DAMIEN MEYER / AFP Carrefour

Selon les données d'Electra Consumer Prodct, la part des ventes des barres chocolatées de Carrefour représentait 56% de l'ensemble de la catégorie, et celle des cornflakes 25%.

L'une des raisons de l'écart de prix entre Israël et la France est liée à la loi sur l'étiquetage des produits. Carrefour imprime le même tableau pour différents pays, mais pour Israël il est nécessaire d'imprimer un tableau nutritionnel et une liste d'ingrédients différents du reste du monde, ce qui crée une situation où chaque carton et palette qui arrive en Israël est ouvert, un autocollant est collé au dos du produit, puis il est remis dans l'emballage. De telles exigences peuvent augmenter les prix de 10 à 15 %, et ce, avant même les questions de cacherout.