Plus de 39% des hommes israéliens sont en surpoids contre environ 30% des femmes

Le Programme national d'indicateurs de qualité pour la médecine indique qu'il y a une augmentation du taux de personnes en surpoids et obèses en Israël - principalement chez les femmes et les enfants. Environ 12% des 14-15 ans souffrent d'obésité, contre environ 10% en 2017. Une augmentation similaire a également été enregistrée chez les enfants de 7 ans.

Les chercheurs notent que le taux d'obésité chez les garçons issus des classes populaires est presque deux fois plus élevé que celui de ceux issus d'un milieu socio-économique plus élevé. En outre, plus de 39% des hommes israéliens sont en surpoids contre environ 30% des femmes. Les chercheurs soulignent qu'environ 59% de la population adulte en Israël entre 20 et 64 ans souffrent de surpoids et d'obésité. Les taux d'obésité chez les femmes sont environ deux fois plus élevés dans les classes sociales populaires.

Le rapport montre également qu'il y a eu une augmentation du nombre de fumeurs en Israël et que presque un homme sur trois fume.

Selon les données, en 2021, 28,9 % des hommes et 13,4 % des femmes fumaient régulièrement. Les hommes issus d'un milieu socio-économique populaire fument presque deux fois plus que les hommes issus de la classe moyenne (respectivement 35,3 % contre 18,1 %).