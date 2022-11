Le célèbre boxeur Floyd Mayweather Jr. visite Jérusalem

Floyd Mayweather Jr. est reconnu comme l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps

Le célèbre boxeur américain Floyd Mayweather Jr. n'est pas passé inaperçu lundi, au marché mahane yehuda de Jérusalem. Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient également la star de la boxe déambuler dans les rues de la vieille ville, entourée de fans, qui offraient à Mayweather des conseils sur le meilleur shawarma de la ville.

https://twitter.com/i/web/status/1594676276417159168 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le boxeur, qui a officiellement pris sa retraite en 2017, est arrivé en Israël en provenance de Dubaï, où il a participé à un combat contre la star de YouTube "Deji." Samedi soir, Mayweather a posté une photo de lui dans le marché de la ville sainte, essayant de se frayer un chemin à travers une foule de fans.

https://twitter.com/i/web/status/1594665428772478977 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Mayweather a également assisté à un match de basket entre le Maccabi et l'Hapoel Tel Aviv. Le boxeur, qui a remporté 15 grands championnats mondiaux au cours de sa carrière, est connu comme l'un des athlètes les plus riches de tous les temps. Sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars, ce qui lui vaut son surnom de "Money".

https://twitter.com/i/web/status/1594411575108042759 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Floyd Mayweather Jr. est reconnu comme l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps, invaincu en plus de 20 ans de carrière professionnelle et 50 combats, mais aussi grâce à ses nombreux titres de champion du monde obtenus dans cinq catégories de poids différentes. Il a notamment été élu meilleur boxeur de l'année par Ring Magazine en 1998 et 2007, puis boxeur de la décennie 2010-2019. Il fait partie du cercle très restreint des athlètes ayant gagné un milliard de dollars durant leur carrière, avec Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Tiger Woods, Lionel Messi, Lebron James et Roger Federer.