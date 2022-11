Les gazelles des montagnes d'Israël font leur course d'hiver près de Jérusalem

Lorsque les températures baissent, les gazelles font une course avant la nuit pour avoir chaud

Lorsque l'hiver s'installe à Jérusalem, le parc urbain de la Vallée de la gazelle de la capitale israélienne devient une piste de course pour les gazelles des montagnes, dont on estime qu'il n'en reste que 5 000 dans leur habitat naturel en Israël. Sous l'autorité de la municipalité de Jérusalem et de la Société pour la protection de la nature en Israël (SPNI), la réserve naturelle de la Vallée de la gazelle s'étend sur 61 acres au sud-ouest de Jérusalem et abrite environ 80 gazelles des montagnes qui peuvent vivre librement.

Lorsque les températures baissent, les gazelles des montagnes passent de l'herbe sèche aux feuilles, à la pulpe d'amande et aux olives, qui leur fournissent tous les nutriments nécessaires pour survivre aux températures froides des hivers de Jérusalem. Elles font également une course quotidienne avant le coucher du soleil, afin de rester au chaud pour la nuit.

MENAHEM KAHANA / AFP Vue aérienne de la vallée de la gazelle à Jérusalem

Selon le SPNI, le principal danger pour la gazelle des montagnes est la destruction de son habitat naturel, dû à la construction urbaine. Afin d'éviter la diminution de leur nombre, le SPNI tente de sauvegarder les zones de vie et de passage des gazelles, en veillant à les intégrer dans les nouvelles constructions sans plus les détruire.

La réserve naturelle de la Vallée de la gazelle est située au cœur de Jérusalem et est ouverte au public qui peut s’attendre à observer des cerfs, des oiseaux, des reptiles et bien d’autres espèces qui évoluent dans leur milieu naturel.