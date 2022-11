Israël : une pièce du roi Antiochus IV découverte chez un pilleur d'antiquités

La recherche d'antiquités à l'aide de détecteurs de métaux est interdite et passible de trois ans de prison

Une ancienne pièce de monnaie d'Antiochus IV, datant de 169 à 164 avant l'ère commune, a été découverte ce mardi dans la maison d'un trafiquant d'antiquités présumé, pris la main dans le sac alors qu'il se promenait dans la localité de Ramot Menashe (nord du pays) avec un détecteur de métaux.

Le suspect a été localisé par des membres de l'Unité de prévention des vols alors qu'il faisait fonctionner son détecteur sur le site antique de Moharz. Les membres de l'Unité de prévention des vols ont ensuite effectué une perquisition au domicile du suspect, un résident de Kiriat Shmona âgé de 33 ans, puis ont interrogé ce dernier.

Au cours de la perquisition, de nombreuses antiquités détenues illégalement ont été trouvées, notamment des pointes de flèches, des bijoux, des outils de maquillage, des boucles et des objets en plomb. L'une des découvertes les plus intéressantes trouvées dans la maison du suspect est une pièce d'Antiochus IV, frappée dans la ville de Tsour, courante en Israël à cette époque.

"Antiochus, le roi du royaume séleucide, était officiellement appelé 'Epiphane' - le visage de Dieu, mais derrière son dos ses sujets l'appelaient Epimanes - Antiochus le Fou", explique le Dr Danny Shion, chercheur numismate et retraité de l'Autorité des antiquités. "Antiochus IV était en effet connu pour avoir imposé des décrets aux Juifs et détruit le Temple de Jérusalem. C'est aussi durant son règne qu'a éclaté la rébellion hasmonéenne."

"Bien que la trouvaille soit belle et que le moment de sa découverte, avant la fête de Hanoucca, soit excitante, nous ne devons pas oublier que ces artefacts proviennent de pillages. Le suspect prétendait être un passionné de géologie et cherchait des cristaux de quartz et des métaux, mais en chemin il a également collecté des pièces de monnaie et des objets anciens", a indiqué Nir Distelfeld, inspecteur de l'unité de prévention des vols au sein de l'Autorité des antiquités dans la région du nord.

L'Autorité des antiquités a rappelé que la recherche d'antiquités à l'aide de détecteurs de métaux sur des sites historiques en Israël ainsi que la collecte d'antiquités sont interdites par la loi. La peine forfaitaire pour la commission de ces infractions est de trois ans de prison.