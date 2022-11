Israël : des agriculteurs corses venus découvrir le pays qui a fait fleurir le désert

"C'est la résilience des Israéliens et leur capacité à concrétiser leurs idées qui ont le plus impressionné"

Du maquis corse au désert israélien, il n'y a qu'un pas... Des agriculteurs de l'île de beauté se sont rendus en Israël en ce début de semaine afin de découvrir le pays qui a fait "fleurir le désert". L'occasion pour eux de découvrir le meilleur de la technologie agricole bleu blanc, et de développer des coopérations.

Passage incontournable pour cette délégation de 60 personnes, la firme israélienne Netafim qui a révolutionné l'agriculture mondiale ces dernières décennies en mettant en place le système d'irrigation au goutte à goutte dans les années 60. A la clé, une économie allant jusqu'à 50% dans la consommation d'eau, et la possibilité de faire pousser des cultures dans des milieux défavorables. Netafim accueille ainsi visiteurs, décideurs et chercheurs du monde entier dans sa ferme témoin, pour leur présenter cette technologie qui s'applique à tous les types de culture.

"L'objectif de notre déplacement est de pouvoir capitaliser un maximum d'informations concernant les technologies israéliennes et de les transmettre aussi à nos producteurs qui n'ont pu faire ce voyage", explique Isabelle Milleli, conseillère en arboriculture et déléguée de la Chambre de l'agriculture de Corse.

Ce déplacement, soutenu par l'ambassade d'Israël en France et par la Fondation France Israël, a été organisé par l'association Terra Eretz Corsica Israël qui promeut les liens entre l'île de beauté et le pays où coulent le lait et le miel.

"L'idée de ce voyage était de faire découvrir l'innovation israélienne afin que la Corse puisse s'en inspirer et importer certaines techniques pour son agriculture", dit Frédéric Joseph Bianchi, président de l'association Terra Eretz Corsica Israël, qui aime à relever les liens entre Israël et l'île de beauté. Il rappelle notamment que la Corse a protégé ses juifs durant la Shoah, leur évitant les déportations. "Ceci est une vraie fierté pour la Corse", souligne-t-il.

"On se sent un peu chez nous en Israël !", affirme même Albert Fusella, président de la Fondation de l'Université de Corse, qui œuvre à développer des liens avec l'Université de Tel-Aviv ainsi que le Technion de Haïfa.

"En Israël on trouve des techniques intéressantes mais aussi un certain état d'esprit. C'est un pays confronté à une énorme pression mais qui ne se résigne pas, et qui se bat. Et peut-être qu'en Corse, ces ingrédients nous manquent un peu", souligne Joseph Colombani, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Ce nationaliste convaincu souhaiterait ainsi qu'à l'image d'Israël, la Corse devienne autosuffisante.

"Outre les innovations technologiques exceptionnelles, c'est la résilience des Israéliens mais aussi leur capacité à mettre leurs idées en œuvre et à aller de l'avant qui ont le plus impressionné la délégation corse", confirme Frédéric Joseph Bianchi.