Attentats à Jérusalem : un mort et 18 blessés dans deux explosions

La première explosion a eu lieu à l'entrée de Jérusalem, la seconde au carrefour Ramot

Jérusalem a été frappée par deux attentats à l'explosif mercredi matin. La première explosion a eu lieu à un arrêt de bus au carrefour de Givat Sha'ul, près de l'entrée ouest de la ville et l'autre au carrefour de Ramot, dans le nord de Jérusalem, faisant un mort et 18 blessés, dont trois dans un état critique.

Screenshot L'arrêt de bus à l'entrée de Jérusalem où a eu lieu la première explosion, le 23 novembre 2022

Une explosion a eu lieu près d'un arrêt de bus sur la rue Shaarei Yerushalaim à Jérusalem peu après 7h00 locale. Les médecins et les ambulanciers du Maguen David Adom ont prodigué les premiers secours sur place à 12 personnes blessées, deux dans un état critique, deux dans un état grave et les autres à des degrés divers. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux Hadassah Ein Kerem et Shaare Tsedek. Un des blessés âgé de 16 ans, est décédé des suites de ses blessures au centre médical Shaare Tsedek. De nombreuses forces de police se rendent sur les lieux. Les circonstances de l'explosion font l'objet d'une enquête mais il semblerait que du matériel agricole ait été utilisé comme explosif primaire au vu de l'importante fumée dégagée. Il s'agit du premier attentat proche d'un quartier orthodoxe à une heure très fréquentée.

Ihud Hatzla spokesmen L'entrée de Jérusalem après l'explosion du 23 novembre 2022

La seconde explosion s'est produite environ 25 minutes plus tard au carrefour Ramot. Trois personnes ont été légèrement blessées par des éclats et ont été soignées sur les lieux. Les circonstances de la première détonation font l'objet d'une enquête. Les sources sur la cause de la seconde explosion sont contradictoires, certains faisant état d'un explosif attaché à une moto, d'autres d'un sac rempli d'explosifs laissé à l'arrêt de bus, indique la police.

Les deux charges explosives laissées dans des sacs ont été activées à distance par téléphone et sont très similaires. Les deux bombes contenaient chacune un grand nombre de clous pour faire le maximum de victimes. Le commissaire de police Kobi Shabtai s'est rendu sur les lieux et a indiqué qu'il pourrait y avoir deux terroristes impliqués. Trois Palestiniens suspectés d'être impliqué dans les attentats ont été arrêtés.

Olivier Fitoussil/Flash90 Des policiers et du personnel de sécurité sur les lieux de l'explosion au carrefour Ramot à Jérusalem, le 23 novembre 2022

"L'occupation sioniste paie aujourd'hui le prix de ses crimes et de ses agressions contre notre peuple et la mosquée Al-Aqsa. Notre peuple ne restera pas silencieux face à cela, et l'indignation d'Al-Aqsa explosera et se répandra dans toutes les régions", s'est félicité le porte-parole du Hamas, Abd Latif al-Kanou. Le Jihad islamique a également salué ces attaques.

A l'issue d'une évaluation de la situation sécuritaire menée ce mercredi matin par le ministre de la Défense Benny Gantz, il a été décidé de fermer les points de passage de Gilboa (Jelma) et de Salem dans la région de Jénine.