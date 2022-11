Israël : Arié Shechopek, 16 ans, tué ce matin dans les attentats à Jérusalem

Arié Shechopek était étudiant dans une yeshiva au moshav Beit Meir

La victime des attentats terroristes à l'explosif de mercredi à Jérusalem, a été identifiée comme étant Arié Shechopek, un jeune adolescent âgé de 16 ans. Il était d’origine canadienne et résidait dans le quartier de Har Nof à Jérusalem. C'était un étudiant d'une petite yeshiva au moshav Beit Meir à environ 15 kilomètres de Jérusalem. Ses funérailles auront lieu mercredi, le cortège partira à 15h de la place de la synagogue Boston jusqu'au cimetière de Guivat Shaoul.

Deux attentats à la bombe perpétrés à des arrêts de bus, l'un à l'entrée de Jérusalem et l'autre au carrefour de Ramot, dans le nord de la ville, ont fait de nombreux blessés, dont plusieurs dans un état critique. La police soupçonne que les deux bombes ont été déclenchées à distance, remplies de clous et de boulons pour causer le plus de dégâts possible.

Naomi Pilichowski, une Israélo-Américaine de 18 ans dont la famille s'était installée en Israël il y a huit ans fait partie des blessés de l’attentat à l'entrée de Jérusalem. Elle est la fille d'Uri Pilichowski, un éducateur américano-israélien connu qui travaille pour Nefesh B'Nefesh, une organisation à but non lucratif promouvant l’Aliya. Elle était en route pour Beit Shemesh où elle effectue son service national.