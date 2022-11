Analyse : les terroristes reconnaissent l'instabilité politique en Israël et frappent, par Ariel Schmidberg

L'establishment sécuritaire a été confronté ce matin à un échec important en matière de renseignement

Il y a seulement deux jours, des membres de ma famille en visite en Israël m'ont demandé s'il était sûr de visiter Jérusalem, le Mur occidental, l'église du Saint-Sépulcre ou encore le marché Mahane Yehuda. Nous avons souri autour de la table familiale : "Tous les yeux sont rivés sur le Qatar ce mois-ci. Les terroristes regardent aussi les matchs, et les attaques ne reprendront sûrement qu'après la finale et la cérémonie de remise des trophées."

Eh bien, non, en fait ! Même le plus grand événement sportif du monde ne peut nous déconnecter de la réalité sécuritaire complexe dans cette région. En quelques heures, des terroristes ont enlevé à l'hôpital le corps d'un Israélien tué dans un accident de voiture dans les Territoires palestiniens, et deux attentats à la bombe consécutifs ont abasourdi la capitale.

Ne vous méprenez pas : cela ne fait pas partie de la vague d'attaques individuelles. Il s'agit d'une intensification de la terreur, le genre d'attaque que nous n'avons pas vu en Israël depuis de nombreuses années. L'auteur n'est pas un "loup solitaire" qui, pour des raisons personnelles ou idéologiques extrêmes, décide un matin de sortir un couteau du tiroir de la cuisine et d'aller attaquer un Israélien. Il ne s'agit pas d'un automobiliste au volant de sa voiture qui, suite à une impulsion momentanée, décide de se diriger à toute vitesse vers un arrêt de bus et de foncer sur les personnes qui s'y trouvent.

Il s'agit d'un type d'organisation différent, beaucoup plus sophistiqué. Il y a ici une équipe de terroristes, qui a recueilli des renseignements, effectué des observations, planifié l'attaque en détail. Il y a un laboratoire d'explosifs, qui collecte les matériaux pour fabriquer des bombes.

Malheureusement, l'establishment sécuritaire a été confronté ce matin à un échec important en matière de renseignement, car une attaque de ce type, planifiée et organisée, laisse des traces. Dans ce cas, le Shin Bet n'est pas parvenu à découvrir ces traces à temps pour empêcher cette attaque complexe.

Les forces de sécurité démantèlent des réseaux et déjouent régulièrement des attentats et la plupart du temps remportent un grand succès. Mais même les systèmes de défense les plus performants ne sont pas complètement hermétiques, et même le "Dôme de Fer" ne parvient pas à arrêter toutes les roquettes en provenance de Gaza.

Olivier Fitoussil/Flash90 Des policiers et du personnel de sécurité sur les lieux d'une attaque terroriste à Jérusalem, le 23 novembre 2022.

N'oublions pas non plus l'aspect politique. Le moment choisi pour un changement de gouvernement ne contribue pas à la stabilité sécuritaire. Les organisations terroristes le savent et profitent de la situation sans aucune pitié.

Les résultats des élections du 1er novembre sont clairs : Benjamin Netanyahou sera le prochain Premier ministre et le gouvernement israélien sera de droite. Il n'y a pas de débat là-dessus, et au vu du résultat, il n'y a pas d'autre option non plus. Par conséquent, tous les politiques du bloc Netanyahou feraient bien de régler leurs querelles concernant la répartition du butin autour de la table du cabinet et de mettre en place un gouvernement stable dès aujourd'hui. Alors que les membres de la Knesset de l'aile droite sont occupés à vilipender le ministre de la Défense pour sa "responsabilité" dans l'attaque, il n'est pas étonnant que les terroristes considèrent que c'est le bon moment pour nous faire du mal...