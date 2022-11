Israël : un bébé hospitalisé pour un cas grave de grippe

Le ministère de la Santé note une augmentation de 30 % des hospitalisations depuis la semaine dernière

Un bébé de 11 mois a été diagnostiqué mercredi avec un cas grave de grippe, alors que le ministère de la Santé a mis en garde contre une augmentation des hospitalisations dues à cette maladie contagieuse, exhortant le public à se faire vacciner.

Le bébé a été admis aux urgences pédiatriques du centre médical Meir à Kfar Saba dans un état grave après avoir souffert de convulsions et de difficultés respiratoires, et a été testé positif au virus de la grippe A, a indiqué l'hôpital.

"Il s'agit du deuxième enfant qui s'est présenté récemment au service des urgences en raison de complications neurologiques dues à la grippe A. Il est recommandé d'éviter les maladies de la grippe et ses complications en vaccinant les bébés et les enfants", a déclaré l'hôpital, faisant également référence à un cas de grippe chez un garçon de 13 ans le mois dernier.

Le ministère de la Santé a indiqué jeudi que 340 patients avaient été hospitalisés pour des cas confirmés de grippe entre octobre et samedi dernier, dont 116 au cours de la semaine écoulée, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à la semaine précédente.

Le ministère a exhorté le public, en particulier les personnes âgées de 65 ans et plus, à se faire vacciner contre la grippe, soulignant que cela pouvait empêcher la propagation de la maladie. Jusqu'à présent, seuls 13,2% des assurés maladie en Israël ont reçu le vaccin contre la grippe, dont 49,8 % de personnes âgées de 65 ans et plus, a précisé le ministère.