Les oeuvres de Claude Monet pour la 1ère fois en Israël dans une exposition immersive

Une salle en réalité virtuelle permettra de découvrir les oeuvres de Monet en 3D

Pour la première fois en Israël, les oeuvres de l'impressionniste Claude Monet seront exposées à partir du 1 décembre au complexe The Cube à Holon, en banlieue de Tel-Aviv. Une expérience à couper le souffle qui ne laissera personne indifférent. Plus de 300 des œuvres fascinantes du peintre seront ainsi projetées sur les murs dans une exposition immersive exceptionnelle.

En outre, les visiteurs découvriront l'histoire de la vie de Monet. Sons, citations et lumières donneront au visiteur le sentiment d'être dans l'atelier du peintre tout en offrant une visite multisensorielle. L'exposition s'étendra sur une superficie de 1000 mètres carrés et a été importée en Israël grâce à un investissement de plus de 5 millions de shekels.

Par ailleurs, une salle en réalité virtuelle permettra de découvrir les oeuvres de Monet en 3D grâce à des lunettes spéciales. Claude Monet, né sous le nom d'Oscar-Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 décembre 1926 à Giverny, est un peintre français et l’un des fondateurs de l'impressionnisme.

Il commence sa carrière d'artiste en réalisant des portraits-charge des notables de la ville du Havre. En 1859, il part pour Paris tenter sa chance sur le conseil d'Eugène Boudin. En 1866, il connaît le succès au Salon de peinture et de sculpture grâce à La Femme à la robe verte représentant Camille Doncieux qu'il épouse le 28 juin 1870. Il fuit la guerre de 1870 à Londres, puis aux Pays-Bas. Dans la capitale anglaise, il fait la rencontre du marchand d'art Paul Durand-Ruel, qui sera sa principale source de revenus, pendant le reste de sa carrière.

En mai dernier, une exposition exceptionnelle en réalité virtuelle avait été consacrée à la célèbre artiste mexicaine Frida Kahlo, au complexe The Cube de Holon.