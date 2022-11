Les sept livres d'un donateur anonyme couvrent les 15e, 17e, 18e et 20e siècles

La bibliothèque d’Israël a reçu un don de 7 pièces rares, qui couvrent 400 ans d’Histoire, dont une édition de 1499 du Songe de Poliphile, un First Folio de William Shakespeare ou encore la première édition de l’œuvre autobiographique de Lawrence d’Arabie.

"Nous saluons ce don précieux, qui a considérablement enrichi les collections de la bibliothèque ", a déclaré l’institution israélienne dans un communiqué.

Les sept livres d'un donateur anonyme couvrent les 15e, 17e, 18e et 20e siècles. La plupart des titres n'existaient pas auparavant dans les collections de la bibliothèque. Le plus ancien livre donné est un incunable (livre imprimé ancien) au titre déroutant, Hypnerotomachia Poliphili ("La lutte d'amour de Poliphile dans un rêve"), est une œuvre de fiction de la période de la Renaissance, apparemment écrite par un moine nommé Francesco Colonna.

Le roman a été publié en 1499 à Venise et a été accueilli avec éloge, malgré la complexité du style d'écriture et de la langue (un mélange de latin et d'italien de l'époque). Le livre est illustré par des dizaines de magnifiques gravures sur bois.

La première édition du First Folio, qui contient toutes les pièces de Shakespeare, a été publié pour la première fois en 1623. Une des œuvres les plus importantes en langue anglaise comme l'affirment historiens, collectionneurs et universitaires britanniques.

Parmi les ouvrages plus récents, le Dictionnaire de la langue anglaise, de Samuel Johnson, imprimé en 1755, ou encore la plus célèbre oeuvre de l’officier, aventurier et auteur britannique, Thomas Edward Lawrence, Les sept piliers de la sagesse, dans sa version de 1926.