Une délégation de l'Autorité palestinienne rend visite à la famille de Tiran Fero

Des membres des Tanzim du Fatah ont récupéré le corps de Tiran Fero caché dans un appartement à Jenine

Une délégation de l'Autorité palestinienne a rendu samedi une visite de condoléances au domicile familial de Tiran Fero à Daliyat al-Karmel. Selon les informations relayées par le site "Kal al-Arab", la délégation était dirigée par le conseiller d'Abou Mazen, Mahmoud al-Habash.

Jeudi, le corps du jeune Israélien d'origine druze a été rendu à sa famille avant d'être inhumé. Celui-ci avait été enlevé par des Palestiniens armés à Jénine dans la chambre d'hôpital où il se trouvait après avoir été grièvement blessé dans un accident de voiture. Les terroristes, pensant qu'il s'agissait d'un soldat israélien en civil, espéraient ainsi utiliser la dépouille comme monnaie d'échange pour faire libérer des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël.

Courtesy Le jeune Tiran Fero

Jeudi, des informations ont été publiées selon lesquelles le chef des services de renseignement palestiniens, Majed Farajla, avait commandé l'opération de récupération de la dépouille du jeune homme de 18 ans. Mercredi, un groupe des membres des Tanzim du Fatah est arrivé au camp de réfugiés de Jénine pour rencontrer les hommes armés qui détenaient son corps. Une réunion qui a duré une bonne partie de la nuit, au cours de laquelle les membres Tanzim ont prié les hommes de libérer la dépouille, en raison de l'énorme énorme pression internationale sur l'AP, et la menace d'Israël de lancer une opération militaire dans le camp.

Vers 3h30 du matin, les hommes armés ont finalement révélé l'adresse d'un appartement à l'intérieur du camp où le corps de Tiran Fero était secrètement conservé. Les membres des Tanzim l'ont alors récupéré et l'ont emmené au siège des renseignements généraux palestiniens à Jénine, où une ambulance du Croissant-Rouge les y attendait. Le corps a ensuite été acheminé jusqu'au point de passage de Salem, escorté par un important convoi de sécurité de la police palestinienne, puis transmis à la partie israélienne pour être enfin remis à sa famille.

Courtesy Les funérailles de Tiran Fero

Le Dr Rafa Halabi, chef druze de Daliyat al-Karmel et lieutenant-colonel dans l'armée israélienne, s'est exprimé jeudi soir sur le plateau du Prime concernant l'état des relations entre druzes et Palestiniens. Les décrivant comme excellentes, il a précisé: "Il n'y a jamais eu aucune agressivité entre nous, environ 600 Palestiniens originaires de la région de Jénine travaillent dans la construction à Daliyat al-Karmel et dans ses environs", ajoutant que "les jeunes de notre village veulent se venger, mais nous les en empêchons".

Il a ensuite exprimé son incompréhension et sa sidération. "C'est la première fois qu'un tel évènement se produit. Notre cœur saigne, c'est indescriptible ce que nous ressentons. La culture de ces gens est incompréhensible, ils sont soutenus par l'Iran et par un fondamentalisme islamiste terrible qui condamne Israël, sa liberté, sa démocratie et sa fraternité"

Enfin, le leader druze a terminé en formulant le souhait qu'un tel évènement ne reproduise plus, et que les les communautés druze et palestinienne continuent à maintenir de bonnes relations.