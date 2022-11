Israël : un Allemand vainqueur de la course Ironman

IRONMAN est considérée comme la compétition de triathlon la plus prestigieuse au monde

Le championnat IRONMAN Israël-Moyen-Orient a eu lieu vendredi, à Tibériade,dans le nord d'Israël, avec la participation de 2 500 concurrents provenant de 58 pays, dont les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc ou l'Ukraine. Cette prestigieuse compétition a été importée en Israël grâce à l'homme d'affaires et philanthrope Sylvan Adams avec le concours du ministère de la Culture et des Sports. C'était la toute première fois que l'événement était organisé au Moyen-Orient.

Gilad Kavalerchik, Ronen Topelberg L'épreuve de course à pied du triathlon Ironman à Tibériade en Israël, le 25 novembre 2022

La compétition IRONMAN organisée en Israël incluait deux courses : une course de distance complète qui comprenait une nage de 3,8 km dans le lac de Tibériade, une épreuve à vélo de 180 km et un marathon de 42,2 km. La seconde était la course IRONMAN de 70,3 km qui comprenait 1,8 km de natation dans le lac de Tibériade, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

La seconde course, de 70,3 km, comprenait 1,8 km de natation dans le lac de Tibériade, 90 km de vélo et 21,1 km de course

L'Allemand Patrick Lange a terminé à la première place dans la catégorie PRO hommes, remportant le titre de "Champion IRONMAN Israël-Moyen-Orient" avec un temps de 07:42:00. Le Danois Daniel Bækkegård a décroché la seconde place avec un temps total de 07:43:40. La troisième place a été remportée par l'Italien Gregory Barnaby avec un temps de 07:47:02. Le premier Israélien est Dan Alterman, qui a terminé la compétition avec un temps de 08:54:18.

Dans la catégorie Femmes PRO, c'est la Britannique Ruth Astle qui a terminé à la première place en 08:41:13. La seconde place a été décrochée par l'Allemande Daniela Bleymehl, et la troisième par l'Australienne Barbara Riveros.

Gilad Kavalerchik, Ronen Topelberg Les concurrents du triathlon Ironman au bout de leurs limites physiques et mentales à Tibériade en Israël, le 25 novembre

A l'issue de la compétition, 75 places ont été attribuées pour le Championnat du monde 2023 qui aura lieu à Kona, sur l'île Hawaï. IRONMAN, considérée comme la compétition de triathlon la plus prestigieuse au monde, se divise en trois épreuves : natation, cyclisme et course à pied. Ce triathlon non-stop impose aux participants un temps limité pour terminer chaque épreuve, en défiant leurs limites physiques et mentales

Gilad Kavalerchik, Ronen Topelberg Les gagnantes du triathlon Ironman féminin à Tibériade en Israël, le 25 novembre 2022

Plus de 800 Israéliens et 400 concurrents internationaux ont concouru sur la distance complète, tandis que 1 500 Israéliens et 360 concurrents étrangers ont participé à la course de 70,3 km. Plus de 90 compétiteurs professionnels s'étaient inscrits au concours.

"Le Championnat IRONMAN Israël-Moyen-Orient, organisé sur les magnifiques rives de la mer de Galilée avec des coureurs venus du monde entier, est un véritable témoignage de la capacité du sport à rassembler les peuples", a déclaré Sylvan Adams, homme d'affaires et philanthrope.