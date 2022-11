Tadese Tashume Ben Ma'ada a travaillé jusqu'à son dernier jour pour aider ses proches à quitter l'Éthiopie

Tadese Tashume Ben Ma'ada, la deuxième victime du double attentat à la bombe de la semaine dernière à Jérusalem, à un arrêt de bus, a été enterré dimanche, un jour après avoir succombé aux blessures qu'il avait subies lors de l'attaque terroriste. Ben Ma'ada, 50 ans, avait immigré d'Éthiopie en Israël il y a 21 ans et laisse derrière lui une femme et six enfants.

Courtesy of the family Tedsa Tashume Ben Ma'ada a succombé à ses blessures après l'attentat de Jérusalem du mercredi 23 novembre 2022

Lors de l'enterrement, son cousin a parlé au nom de la famille, exprimant le choc de sa disparition ainsi que l'espoir que les responsables de l'attentat soient arrêtés. "Tadese a quitté sa maison le matin et ne pensait pas qu'une telle chose arriverait. Soudain, il a été mortellement blessé dans une attaque terroriste et a succombé à ses blessures. Nous demandons que les meurtriers soient arrêtés et que justice soit faite. Nous espérons que Tsahal et la police rétabliront la sécurité", a-t-il déclaré.

S'adressant aux centaines de personnes en deuil lors des funérailles au cimetière de Har Hamenuhot, le maire de Jérusalem, Moshe Lion, a affirmé qu'il avait rencontré Ben Ma'ada la veille de l'attentat à la bombe, lors de l'inauguration d'un nouveau centre pour la communauté éthiopienne.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le maire de Jérusalem Moshe Lion prend la parole pendant les funérailles de Tadese Tashume Ben Ma'ada au cimetière Har HaMenuchot à Jérusalem, le 27 novembre 2022

"Cher Tadese, je suis sûr que ce n'est pas facile pour toi de voir maintenant ta chère épouse qui est restée seule ici pour élever tes six beaux enfants. Je suis sûr qu'il n'est pas facile de voir la terrible douleur de ta famille, qui a du mal à digérer cela. Mais je tiens à te dire, Tadese, que tu es une inspiration extraordinaire pour toute la nation", a poursuivi le maire de Jérusalem. "Tu as eu le privilège d'être un symbole d'immigration, de bravoure, et d'amour pour la terre", a-t-il ajouté.

La ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Pnina Tamano-Shata, a assuré que le terrorisme "ne brisera pas" la nation. "On dit que la Terre d'Israël s'acquiert par la souffrance, mais cette perte est trop grande pour une seule famille et mon cœur les accompagne", a affirmé Tamano-Shata.

Olivier Fitoussi/Flash90 La ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Pnina Tamano-Shata, prend la parole lors des funérailles de Tadese Tashume Ben Ma'ada, au cimetière Har HaMenuchot à Jérusalem, le 27 novembre 2022

"L'ennemi acharné ne nous vaincra pas, et nous ne laisserons aucun malfaiteur et terroriste nous briser en tant que nation", a-t-elle ajouté. "L'État d'Israël poursuivra chaque menace jusqu'à ce que justice soit rendue. La sécurité et le bien-être de nos citoyens priment sur tout le reste. Ensemble, nous sommes forts."

Le double attentat de Jérusalem a fait deux morts et 22 blessés. L'autre victime était Aryeh Schupak, 16 ans, un étudiant de yeshiva du quartier Har Nof de Jérusalem qui possédait les nationalités israélienne et canadienne.

La police soupçonne que les explosions survenues à deux arrêts de bus ont été provoquées par des engins explosifs à distance presque identiques, cachés derrière les arrêts de bus dans des buissons. Selon les responsables de la police, les engins étaient munis de clous afin de faire un maximum de victimes.